Под Сыктывкаром объявился медведь

Жители поселка Трехозерка в столице Коми встретили медведя. Об этом они сообщили в соцсети «ВКонтакте».

Косолапого сегодня встретил водитель из Седкыркеща в 5.30 при подъезде к Трёхозёрке. Хищник переходил дорогу возле указателя населенного пункта. Свежие следы администраторы "Новости Трёхозёрки" сегодня запечатлели возле беседки на дороге, вдоль берега поля.

- Друзья, будьте внимательны и осторожны, в окрестностях посёлка снова видели медведя, - предупредили местные жители.

Как напомнили в Минприроды Коми, выход диких животных в населенные пункты находится в компетенции полиции. Новых приказов на отстрел медведей Минприроды не публиковало.

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