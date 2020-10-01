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В Коми могут вернуть режим самоизоляции

В Коми могут вернуть режим самоизоляции

01 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Андрей Цветков/ Улицы Сыктывкара времен весеннего карантина
Решение о продлении указанных ограничительных мер режима повышенной готовности принято с учётом эпидемиологической обстановки

В Коми обсудили ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах. Об этом в своем видеообращении 30 сентября рассказал глава Коми Владимир Уйба, передает «Комиинформ».

Сегодня в Сыктывкаре прошло заседание Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространения новой короновирусной инфекции СОVID-19.

- У многих людей болезнь протекает бессимптомно, и это опасно, так как увеличивает риск заражения, - пояснил В.Уйба, обращаясь к жителям региона. - К сожалению, мы недостаточно серьезно относимся к требованию соблюдать масочный режим и практически перестали пользоваться средствами индивидуальной защиты в транспорте, магазинах, аптеках. 

Такое отношение, по словам главы, может привести к тому, что придется оказаться не только от послаблений в режиме повышенной готовности, которые планировали вводить поэтапно, но и отменять уже действующие.

- Прошу вас отнестись к этому со всей ответственностью, чтобы в республике не пришлось вводить ограничения, которые действовали в апреле-мае. До них осталось полшага. Я еще раз настоятельно прошу руководителей торговли, общественных мест и посетителей - займите активную позицию и требуйте друг от друга соблюдения мер профилактики, - заключил глава.

Также В.Уйба внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Согласно новой редакции, запрет на проведение на территории Республики Коми культурно-массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий продлевается до 15 ноября.

В предыдущей редакции Указа запрет действовал до 30 сентября. До 15 ноября приостановлена работа досуговых, развлекательных, зрелищных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Решение о продлении указанных ограничительных мер режима повышенной готовности принято с учётом эпидемиологической обстановки.

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