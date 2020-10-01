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Как выглядит «Формула 1» изнутри: фоторепортаж от сыктывкарца с Гран-при Сочи

Как выглядит «Формула 1» изнутри: фоторепортаж от сыктывкарца с Гран-при Сочи

01 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Семен Мамедов / Для PG11.ru / Фоторепортаж с Гран-при Сочи-2020
В 30-тысячной толпе большинство пренебрегали масками

27 сентября в Сочи проходил этап «Формулы-1» - Гран-при России. На мероприятии побывал и сыктывкарец Семен. Мужчина поделился с порталом PG11.ru своими впечатлениями от гонки и показал, как это все выглядит изнутри. 

Гран-при России появился в 2014 году, после почти 100-летнего перерыва. Гонки проходят в посёлке Сириус на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке. 

Семен

Сыктывкарец Семен вместе с семьей выбрался на Гран-при 2020 года. В этом году, конечно, везде действовали ограничения. На входе в спортивный центр посетителям измеряли температуру. Без масок никого внутрь не пускали, причем бесплатно их не раздавали. Зато средства защиты продавались неподалеку. 

На входе у всех посетителей измеряли температуру

Повсюду стояли автомобили скорой помощи. Волонтеры сообщали всем гостям, что при любом недомогании нужно обращаться к специалистам. 

Сыктывкарец сообщил, что за соблюдением масочного режима и социальной дистанции следили только на входе в комплекс. Внутри подавляющему большинству гостей было плевать на правила: люди снимали маски, толпились у киосков с едой. На трибунах свободного размещения картина была примерно такой же. 

Трибуны свободного посещения и очереди на фудкорт

В гонке одержал победу гонщик команды Mercedec Валери Боттас. Российский спортсмен Даниил Квят занял восьмую позицию, но эксперты отметили, что это был один из лучших заездов пилота в сезоне. 

На одном из первых кругов квалификации в субботу случилась авария. Вот так поврежденный болид убирали с трассы.

После квалификации гостей ждал концерт популярной певицы Земфиры. Опять же, ни о каком соблюдении социальной дистанции и масочного режима речи не шло. По словам Семена, на мероприятии при этом было порядка 30 тысяч человек.

Концерт Земфиры

И еще немного интересных фото:

Фотозона для фанатов «формулы»

Вот так, с автокрана, операторы снимают гонки

Помимо гонщиков «формулы» на мероприятии были представители и других видов спорта, а также их спонсоры - они устраивали многочисленные шоу. 

Автомобиль гоночной команды KAMAZ Master

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