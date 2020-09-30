Фото дня в Сыктывкаре: гало в осеннем небе

В столице Коми заметили интересное погодное явление, которое обычно появляется в небе зимой. Оно отдаленно похоже на радугу, но имеет несколько иную природу. Гало запечателили на камеру наши читатели, и их кадр попадает в рубрику «Фото дня».

@sanechka__golovina

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