Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты
Главная
Новости
Шум из-за реконструкции Республиканского стадиона мешает сыктывкарцам спать по ночам

Шум из-за реконструкции Республиканского стадиона мешает сыктывкарцам спать по ночам

30 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Николая Бережного / Шум из-за реконструкции Республиканского стадиона мешает сыктывкарцам спать по ночам
Связано ли это с тем, что подрядчик не укладывается в сроки?

Шум из-за реконструкции Республиканского стадиона мешает сыктывкарцам спать по ночам. Законно ли это? Неужели работы не успевают закончить в срок? Портал PG11.ru постарался найти ответы на все эти вопросы.

Сыктывкарка пожаловалась на то, что не высыпается перед работой из-за реконструкции стадиона:

- Сил больше нет денно и нощно слушать эту стройку под окном. Мы работаем с восьми утра, а в последнее время шумят просто круглосуточно! Сейчас 23.28, а они все еще строят там что-то!

Мнение юриста

Законно ли продолжать стройку по ночам? Что делать, если кто-то нарушает ваш покой? Об этом порталу PG11.ru рассказала юрист Дарья Лапенкова:

- В законе прямо не указано, является ли шумное строительство на городских объектах нарушением. Однако, по моему мнению, это не лишает жителей права подать жалобу в Минстрой Коми, который непосредственно курирует работу по реконструкции стадиона. В проектной документации в разделе экологии должны быть расчеты на шум, а именно указаны пределы, которые нельзя превышать Также можно обратиться в органы прокуратуры для принятия мер. В законодательстве предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины в виде предупреждения или штрафа, в частности на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей и на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Также юрист напоминает, что с 7 ноября 2016 года начал действовать Закон Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми»: 

Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан:

  • с 22 часов 00 минут до 7 часов 00 минут в будние дни (с понедельника по пятницу включительно);
  • с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

Мнение властей

Кажется, что есть повод задуматься: а действительно, не значат ли работы в ночное время, что подрядчик не успевает закончить реконструкцию в срок? Однако министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной на своей странице «ВКонтакте» отмечает, что работы идут очень быстро:

Однако глава региона Владимир Уйба также на своей странице «ВКонтакте» отметил в начале прошлой недели, что работы еще много: 

Мнение общественников

А что по поводу реконструкции думают общественные деятели Сыктывкара? Портал PG11.ru выяснил это.

Сергей Морохин, журналист

- У нас это традиция - делать все в авральном режиме. Кстати, 50 лет назад этот самый стадион также реконструировали, как нетрудно догадаться, к полувековому юбилею республики. В сроки уложились, праздничные мероприятия провели, все рады и довольны. А через какое-то время на стадионе обрушилась стена, были жертвы. Как выяснили правоохранители, в спешке с нарушением технологии был залит цемент, который затем попросту рассыпался. Но есть подозрение, что даже в авральном режиме на этот раз стадион не доведут до ума - денег нет, да и коронавирус еще только входит «во вкус».

Дмитрий Махов, общественный деятель

- Мне бы хотелось обратить внимание на то, что на крупных стройках в городе, к примеру, школа в районе Орбиты и стадион, проходящие рядом улицы покрываются грязью и пылью. Потом все удивляются, почему так грязно и нечем дышать. Решением проблемы является перенятие положительного опыта других стран. Например, машины, которые выезжают со стройки промывают от пыли и грязи. По периметру делают специальный водяной купол, чтобы пыль оставалась на самом объекте стройки. Что в этой ситуации более важно: сдать объект вовремя или бережное отношение к окружающей среде и жителям города?

Опрос

Чтобы выяснить, что о реконструкции стадиона думают сыктывкарцы, портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте» опрос.

 

Согласно результатам опроса, большинство сыктывкарцев уверено, что стадион вряд ли успеют реконструировать в сроки. 85 человек проголосовало за вариант «Конечно не успеют, будут переносить сроки, как обычно», 48 горожан уверены, что все будет в порядке, и еще 32 человека вообще не понимают, зачем нужна эта реконструкция.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А как вы думаете, удастся ли закончить стадион вовремя? Имеют ли право строители работать ночью? Делитесь мнениями в комментариях!

КОММЕНТИРОВАТЬ
Благоустройство Закон Строительство

Все статьи по теме:

Комментарии 1

39 минут назад Екатерина
Ну конечно, успеют они, как же. Чемпионат скорее перенесут, работнички.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми нашли обломки американского военного самолета Посмотреть все

Редакция рекомендует

28 сентября
Фото дня в Сыктывкаре: ретро цвета ультрамарин Читать
28 сентября
Сколько и какую еду можно хранить в морозилке: мнение эксперта Читать
26 сентября
Домашние образы и осенние прогулки: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
25 сентября С экс-руководителя ООО «РЭКОН» взыщут свыше 126 млн рублей за махинации в сфере ЖКХ
25 сентября В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
13 сентября
Больше 2,5 сотен миллионов рублей получит Коми на выплаты соцработникам
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru