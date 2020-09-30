Шум из-за реконструкции Республиканского стадиона мешает сыктывкарцам спать по ночам. Законно ли это? Неужели работы не успевают закончить в срок? Портал PG11.ru постарался найти ответы на все эти вопросы.

Сыктывкарка пожаловалась на то, что не высыпается перед работой из-за реконструкции стадиона:

- Сил больше нет денно и нощно слушать эту стройку под окном. Мы работаем с восьми утра, а в последнее время шумят просто круглосуточно! Сейчас 23.28, а они все еще строят там что-то!

Мнение юриста

Законно ли продолжать стройку по ночам? Что делать, если кто-то нарушает ваш покой? Об этом порталу PG11.ru рассказала юрист Дарья Лапенкова:

- В законе прямо не указано, является ли шумное строительство на городских объектах нарушением. Однако, по моему мнению, это не лишает жителей права подать жалобу в Минстрой Коми, который непосредственно курирует работу по реконструкции стадиона. В проектной документации в разделе экологии должны быть расчеты на шум, а именно указаны пределы, которые нельзя превышать Также можно обратиться в органы прокуратуры для принятия мер. В законодательстве предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины в виде предупреждения или штрафа, в частности на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей и на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Также юрист напоминает, что с 7 ноября 2016 года начал действовать Закон Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми»:

Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан:

с 22 часов 00 минут до 7 часов 00 минут в будние дни (с понедельника по пятницу включительно);

с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

Мнение властей

Кажется, что есть повод задуматься: а действительно, не значат ли работы в ночное время, что подрядчик не успевает закончить реконструкцию в срок? Однако министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной на своей странице «ВКонтакте» отмечает, что работы идут очень быстро:

Однако глава региона Владимир Уйба также на своей странице «ВКонтакте» отметил в начале прошлой недели, что работы еще много:

Мнение общественников

А что по поводу реконструкции думают общественные деятели Сыктывкара? Портал PG11.ru выяснил это.

Сергей Морохин, журналист

- У нас это традиция - делать все в авральном режиме. Кстати, 50 лет назад этот самый стадион также реконструировали, как нетрудно догадаться, к полувековому юбилею республики. В сроки уложились, праздничные мероприятия провели, все рады и довольны. А через какое-то время на стадионе обрушилась стена, были жертвы. Как выяснили правоохранители, в спешке с нарушением технологии был залит цемент, который затем попросту рассыпался. Но есть подозрение, что даже в авральном режиме на этот раз стадион не доведут до ума - денег нет, да и коронавирус еще только входит «во вкус».

Дмитрий Махов, общественный деятель

- Мне бы хотелось обратить внимание на то, что на крупных стройках в городе, к примеру, школа в районе Орбиты и стадион, проходящие рядом улицы покрываются грязью и пылью. Потом все удивляются, почему так грязно и нечем дышать. Решением проблемы является перенятие положительного опыта других стран. Например, машины, которые выезжают со стройки промывают от пыли и грязи. По периметру делают специальный водяной купол, чтобы пыль оставалась на самом объекте стройки. Что в этой ситуации более важно: сдать объект вовремя или бережное отношение к окружающей среде и жителям города?

Опрос

Чтобы выяснить, что о реконструкции стадиона думают сыктывкарцы, портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте» опрос.

Согласно результатам опроса, большинство сыктывкарцев уверено, что стадион вряд ли успеют реконструировать в сроки. 85 человек проголосовало за вариант «Конечно не успеют, будут переносить сроки, как обычно», 48 горожан уверены, что все будет в порядке, и еще 32 человека вообще не понимают, зачем нужна эта реконструкция.

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А как вы думаете, удастся ли закончить стадион вовремя? Имеют ли право строители работать ночью? Делитесь мнениями в комментариях!