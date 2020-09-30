В России предложили отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России выступила с инициативой отменить накопительную часть пенсии. Письмо с предложением, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину, опубликовано на сайте ФНПР.

Как отмечается в тексте послания, «данный вопрос не решен, что приводит к правовым коллизиям». В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.

К 2021 году период ожидаемой выплаты показатель для накопительного компонента пенсии достиг 22 лет, что, по мнению ФНПР, «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных». Средства пенсионных накоплений выплачиваются пенсионерам с 2012 года.

Формирование накопительной пенсии

Согласно действующему законодательству, напоминает РИА Новости, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2023 года.