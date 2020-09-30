Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
В Сыктывкаре подорожали школьные обеды

В Сыктывкаре подорожали школьные обеды

30 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
На бесплатное питание могут рассчитывать и ученики 5-11-х классов из определенных категорий

Мэрия столицы Коми обязала городское управление образования обеспечить горячим питанием школьников начальных классов из расчета 58,91 рубля на одного ученика, который посещает учебное заведение в первую смену, и 82,47 рубля на ученика, который ходит в школу во вторую смену. Стоимость обеда для социально незащищенных категорий не изменилась, пишет БНК.

Администрация Сыктывкара 29 сентября приняла постановление об организации питания обучающихся в муниципальных организациях. В нем приводятся расценки на школьные обеды. Уточняется, что эти суммы будут применяться с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.

Бесплатные обеды предусмотрены для учеников 1-4-х классов. Согласно постановлению, для тех, кто посещает школу в первую смену, стоимость питания составит 58,91 рубля. Это всего на 1,21 рубля больше, чем было весной этого года, и на 4,43 рубля больше, чем было в начале предыдущего учебного года.

Из нововведений — повышенная стоимость обеда для детей, которые учатся во вторую смену: стоимость питания определена в 82,47 рубля.

Также в постановлении прописали стоимость сухого пайка — для тех детей, которые по медицинским показаниям вынуждены будут учиться на дому. Составлять сухой продуктовый набор будут составлять из расчета 58,91 рубля в день.

На бесплатное питание могут рассчитывать и ученики 5-11-х классов:

  • стоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
  • дети погибших при исполнении служебного долга;
  • дети из семей, находящихся в социально опасном положении.

Стоимость школьного обеда для них будет составлять 39,68 рубля — сумма по сравнению с весной этого года не изменилась.

Двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья будет организовано из расчета 109,08 рубля в день (сумма осталась прежней). Такой же будет цена сухого пайка, если ребенок будет обучаться в домашних условиях.

По данным мэрии, в Сыктывкаре работают 37 муниципальных образовательных организаций, 17 из которых — в одну смену, 20 — в две смены. В городские школы ходят примерно 32 тыс. учеников.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Еда Школа

Читайте также: В Коми изменится план ремонта дорог

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Коми будет сотрудничать с Беларусью Посмотреть все

Редакция рекомендует

28 сентября
Фото дня в Сыктывкаре: ретро цвета ультрамарин Читать
28 сентября
Сколько и какую еду можно хранить в морозилке: мнение эксперта Читать
26 сентября
Домашние образы и осенние прогулки: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
25 сентября С экс-руководителя ООО «РЭКОН» взыщут свыше 126 млн рублей за махинации в сфере ЖКХ
25 сентября В клинике КГМУ жителям Коми бесплатно лечат варикоз
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

26 сентября
В России в 2021 году вырастут тарифы на электроэнергию
26 сентября
В России изменится порядок начисления пенсий
18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
13 сентября
Больше 2,5 сотен миллионов рублей получит Коми на выплаты соцработникам
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru