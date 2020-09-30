В Сыктывкаре подорожали школьные обеды

Мэрия столицы Коми обязала городское управление образования обеспечить горячим питанием школьников начальных классов из расчета 58,91 рубля на одного ученика, который посещает учебное заведение в первую смену, и 82,47 рубля на ученика, который ходит в школу во вторую смену. Стоимость обеда для социально незащищенных категорий не изменилась, пишет БНК.

Администрация Сыктывкара 29 сентября приняла постановление об организации питания обучающихся в муниципальных организациях. В нем приводятся расценки на школьные обеды. Уточняется, что эти суммы будут применяться с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.

Бесплатные обеды предусмотрены для учеников 1-4-х классов. Согласно постановлению, для тех, кто посещает школу в первую смену, стоимость питания составит 58,91 рубля. Это всего на 1,21 рубля больше, чем было весной этого года, и на 4,43 рубля больше, чем было в начале предыдущего учебного года.

Из нововведений — повышенная стоимость обеда для детей, которые учатся во вторую смену: стоимость питания определена в 82,47 рубля.

Также в постановлении прописали стоимость сухого пайка — для тех детей, которые по медицинским показаниям вынуждены будут учиться на дому. Составлять сухой продуктовый набор будут составлять из расчета 58,91 рубля в день.

На бесплатное питание могут рассчитывать и ученики 5-11-х классов:

стоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;

дети погибших при исполнении служебного долга;

дети из семей, находящихся в социально опасном положении.

Стоимость школьного обеда для них будет составлять 39,68 рубля — сумма по сравнению с весной этого года не изменилась.

Двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья будет организовано из расчета 109,08 рубля в день (сумма осталась прежней). Такой же будет цена сухого пайка, если ребенок будет обучаться в домашних условиях.

По данным мэрии, в Сыктывкаре работают 37 муниципальных образовательных организаций, 17 из которых — в одну смену, 20 — в две смены. В городские школы ходят примерно 32 тыс. учеников.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»