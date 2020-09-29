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В России выросла заболеваемость COVID-19 среди детей

В России выросла заболеваемость COVID-19 среди детей

29 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
balashover.ru
Динамика выявляемости заражений в России находится на уровне 2,4 процента

Среди детей выросла заболеваемость COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства, передает РИА Новости.

Голикова уточнила, что рост составил 18,4 процента. По ее словам, от 55 до 95 процентов случаев — бессимптомное течение заболеваний или легкое проявление ОРВИ. Она добавила, что заболеваемость коронавирусом среди граждан старше 65 лет составляет 2,6 процента.

Динамика выявляемости заражений в России находится на уровне 2,4 процента, добавила вице-премьер. Она уточнила, что в августе показатель составлял 1,8 процента, а в мае — 7,2. «Поэтому нам важно придерживаться вот тех тенденций, которые сейчас складываются, не наращивая их», — подчеркнула Голикова.

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что среди российских школьников носителями коронавируса являются не более двух процентов. Мониторинг ведется с 7 сентября, обследуют здоровых детей: старших школьников, студентов среднего специального образования, а также студентов высшего образования. Нарастание числа выявленных носителей фиксируется, но оно незначительное, подчеркнула Попова.

Напомним, на 29 сентября в Коми лабораторно подтверждено 8205 (+85) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 6755 (+101) человек. Умерло 112 (+4) пациентов.

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