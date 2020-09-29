В Коми вырастут расходы на зарплаты депутатам

С 1 октября 2020 года у государственных гражданских служащих республики оклады вырастут на 3%. В Коми решили увеличить расходы и на оплату труда муниципальных служащих и депутатов, пишет БНК.

Министерство финансов Коми опубликовало на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов поправки в действующее постановление правительства о нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, работающих на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности в городских округах и муниципальных районах.

По сравнению с утвержденными на этот год нормативами суммы увеличены на 0,75%. Сейчас утвержденный норматив по всем 20 муниципалитетам составляет 1 млрд 194,4 млн рублей. С 1 октября 2020 года он превысит 1 млрд 203,3 млн. То есть рост расходов составит около 9 млн рублей.

Муниципальное образование Норматив на 2020 год (тыс. руб.) Сыктывкар 225 269 Воркута 144 709 Ухта 100 500 Печора 89 493 Усинск 76 370 Сосногорск 66 102 Инта 57 093 Княжпогостский 46 144 Усть-Вымский 45 757 Корткеросский 41 739 Усть-Куломский 37 940 Ижемский 36 558 Сыктывдинский 35 524 Прилузский 35 353 Троицко-Печорский 33 769 Вуктыл 30 801 Удорский 29 814 Усть-Цилемский 29 513 Сысольский 23 766 Койгородский 17 160

Как и прежде, для Сыктывкара, который является административным центром республики, утвержденный норматив расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих на 2020 год определяется с учетом коэффициента 1,028 (изначально сумма была 219 млн, с учетом коэффициента стала 225 млн рублей).

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