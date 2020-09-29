В Коми вырастут расходы на зарплаты депутатам

В Коми вырастут расходы на зарплаты депутатам29 сентября 2020
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Они увеличатся примерно на 9 миллионов рублей
С 1 октября 2020 года у государственных гражданских служащих республики оклады вырастут на 3%. В Коми решили увеличить расходы и на оплату труда муниципальных служащих и депутатов, пишет БНК.
Министерство финансов Коми опубликовало на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов поправки в действующее постановление правительства о нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, работающих на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности в городских округах и муниципальных районах.
По сравнению с утвержденными на этот год нормативами суммы увеличены на 0,75%. Сейчас утвержденный норматив по всем 20 муниципалитетам составляет 1 млрд 194,4 млн рублей. С 1 октября 2020 года он превысит 1 млрд 203,3 млн. То есть рост расходов составит около 9 млн рублей.
|
Муниципальное образование
|
Норматив на 2020 год (тыс. руб.)
|
Сыктывкар
|
225 269
|
Воркута
|
144 709
|
Ухта
|
100 500
|
Печора
|
89 493
|
Усинск
|
76 370
|
Сосногорск
|
66 102
|
Инта
|
57 093
|
Княжпогостский
|
46 144
|
Усть-Вымский
|
45 757
|
Корткеросский
|
41 739
|
Усть-Куломский
|
37 940
|
Ижемский
|
36 558
|
Сыктывдинский
|
35 524
|
Прилузский
|
35 353
|
Троицко-Печорский
|
33 769
|
Вуктыл
|
30 801
|
Удорский
|
29 814
|
Усть-Цилемский
|
29 513
|
Сысольский
|
23 766
|
Койгородский
|
17 160
Как и прежде, для Сыктывкара, который является административным центром республики, утвержденный норматив расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих на 2020 год определяется с учетом коэффициента 1,028 (изначально сумма была 219 млн, с учетом коэффициента стала 225 млн рублей).
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29 сентября 2020, 17:01
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