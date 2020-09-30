Кто такой титестер и постижер? Сыктывкарка записывает подкасты о необычных профессиях

30 сентября - Международный день подкастов или International Podcast Day. Сыктывкарка Виктория Казакова рассказала порталу PG11.ru о том, как она стала подкастером и о чем она рассказывает своим слушателям.

Виктория удаленно работает редактором в одном из российских книжных издательств. Девушка рассказала, что проект зародился благодаря обучению в медиашколе:

- Весной этого года увидела объявление о том, что идет набор желающих обучиться дистанционно в медиашколе по модулю «радиожурналистика». На занятиях учились писать новостные тексты для радио, выполняли упражнения для развития и улучшения дикции, голоса. Каждый день дистанционно выполняли с педагогом артикуляционную гимнастику. Со стороны это могло показаться странным: перед монитором мы делали смешные гримасы губами, языком, ртом. На одном из занятий дали задание придумать и записать свою авторскую радиопередачу. Я решила оригинально поздравить своего мужа в день его рождения, подарив ему записанную интернет-радиопередачу с поздравлениями. Подготовила аудиозапись, в которой рассказала о том, что профессия моего мужа - таксатор и поведала, в чем заключается его необычная работа. Вот так и родился мой проект, за креативность получила «зачет».

Муж девушки оценил оригинальный подарок, а Викторию настолько покорило набирающее популярность новое направление-подкастинг, что она не смогла остановиться и продолжила записывать новые выпуски с представителями редких профессий. Начинающий подкастер старается не просто найти представителя редкой профессии, а именно эксперта, который добился успеха и признания в своей сфере.

- Для меня не имеет значения, из какого города герой выпуска. Долго ищу информацию в интернете, анализирую результаты конкурсов, интервью, видеосюжетов, а потом уже пишу текст. Герои моих подкастов после телефонного разговора со мной присылают свои аудиозаписи с ответами на мои вопросы о профессии. Я это все прослушиваю, выбираю самое важное и дополняю в начале аудио-стендапом и в конце выводами.

Подкаст девушка дополняет фоновой музыкой. Виктория уверена, что правильно подобранная фоновая музыка очень помогает передать «профессиональную атмосферу».

- Как правило, я стараюсь выбирать те профессии, из названия которых даже на слух понять невозможно, в чем ее суть. Например, грумер или стрингер. В начале подкаста я не раскрываю сразу все карты, не говорю, что из себя представляет та или иная профессия. Пытаюсь заинтересовать, нахожу интересные синонимы к этой профессии, чтобы при этом слушатель сразу не догадался кто это. Далее идет синхрон, то есть ответ моего интервьюента. И в конце я уже делаю заключение: в чём главная особенность и трудность данной работы.

Обычно герои подкастов Виктории - победители международных и российских конкурсов в своей профессии. Большинство из них ведут свои блоги в Инстаграм, у кого-то даже есть свои популярные ютуб-каналы.

- Все они безумно талантливы, их работы впечатляют, а их любовь к своей профессии вдохновляет меня и дальше записывать новые выпуски, - поделилась начинающий подкастер.

Девушка поделилась, что когда она начинала готовить свой первый подкаст, она писала в социальных сетях: «это обычные люди с необычной профессией», однако теперь понимает, что это самые удивительные люди, которых она когда-либо встречала:

- Я влюбилась в каждого героя своего подкаста. Они стали, можно сказать, членами моей семьи. Дома и с подругами я обсуждаю все, что осталось «за кадром» моего подкаста.

Изначально Виктория планировала лишь записать десять выпусков и по итогам работы составить обзорную статью о редких профессиях. Однако теперь участники подкастов предлагают оформить видеоканал и готовы и дальше участвовать в подкастах, поэтому девушка решила продолжать творить.На сегодняшний день Виктория записала уже шесть выпусков, пока все они получают хорошие отзывы:

- Для себя я будто открыла новую вселенную, узнав о существовании таких редких профессий, как, например, титестер, стрингер, грумер, постижер. Реакция на мои подкасты у всех обычно положительная, поддерживают, говорят, чтобы записывала еще больше выпусков, что это цепляет, что это классно. Заметила, что особенно «зашел» подкаст про профессию стрингера. Я когда услышала название этой профессии, наверное, минут пять смеялась. А когда узнала, что из себя представляет эта профессия, то мне стало уже не до смеха. Стрингер – независимый или внештатный репортер. Они снимают репортажи про войны, стихийные бедствия, теракты, при этом находясь в эпицентре этих событий.

Виктория поделилась, что ее муж иногда ворчит: «Тебе опять мужчины пишут? Ты опять со стрингерами переписываешься?»:

- Я ему отвечаю, что не виновата, что представители редких профессий это, как выяснилось, в большинстве мужчины.

Девушка уверена, что ее подкасты помогают популяризировать редкие профессии:

- У нас полстраны юристов. И это печально. Я очень уважаю юристов и ничего против них не имею. Но, согласитесь, странно видеть такую любовь к юридическим наукам. Исходя из своего опыта, знаю, что сейчас для того, чтобы выигрывать суды, не нужно получать высшее образование и даже в некоторых случаях прибегать к услугам юристов.

Начинающий подкастер рассказала, что в ее увлечении есть технически сложные моменты, но со временем они решаются:

- Всю информацию о том, как записывать и продвигать свой подкаст, легко можно найти в свободном доступе в интернете. Уже сейчас есть бюджетные учреждения в нашем городе, подкасты которых можно послушать в социальных сетях. Свои библиотечные подкасты уже несколько месяцев публикуют Юношеская и Национальная библиотеки, а также Национальная галерея Республики Коми. Свои первые подкасты я записывала на диктофон, а затем уже купила профессиональный недорогой студийный микрофон.

Виктория ни на секунду не сомневается в том, что ее подкасты способны делать мир лучше:

- Я считаю, что у меня оригинальная идея, это «цепляет», как говорят те, кто слушал. Людям нравится все необычное. Им нравится удивляться. Им нравится, когда им преподносят не скучную, надоевшую всем информацию, а интересный медийный продукт. Подкасты сейчас очень популярны, их удобно слушать, можно включить в любое время. Радио в этом плане проигрывает, нужно ждать выпуска в эфир радиопередачи, специально подстраивать своё время. Мне нравится получать знания и делиться этими знаниями с другими людьми. Я выбрала для этого подкасты и нисколько об этом не жалею, это сейчас очень популярное направление.

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