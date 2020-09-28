Фото дня в Сыктывкаре: ретро цвета ультрамарин

Горожане делятся необычными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: ретро цвета ультрамарин28 сентября 2020
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@aiada__
Вот аткую милую машинку запечатлела наша дорогая подписчица этими солнечными осенними днями. Ее кадр попадает в рубрику «Фото дня».
@aiada__
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28 сентября 2020, 17:15
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