В Коми стали меньше умирать и рожать

На начало августа численность населения республики составила 818,2 тыс. человек, снизившись с начала года на 2,3 тыс., или 0,3%, передает БНК.

Естественная убыль в республике, то есть превышение количества смертей над числом рождений, наблюдается с 2017 года. С начала этого года в регионе родились 4332 ребенка (на 272 меньше, чем в 2019-м), а умерли 5720 человек (на 146 меньше). Убыль составила 1388 жителя, что больше прошлогоднего показателя на 126 человек. В городской местности естественная убыль значительно выше, чем в сельской, — 842 человека против 546.

За январь-июль внутри региона сменили место жительства 7255 человек, что на 1214 меньше, чем за тот же период прошлого года. Из республики в другие регионы уехали 7774 человека (на 2895 меньше), приехали — 6181 человек (на 483 меньше).

За границу переселились 752 человека, из-за рубежа приехали 1416. Миграционный обмен происходил в основном с Украиной и Азербайджаном. Таким образом, общий миграционный отток за семь месяцев составил 876 человек, что на 2975 человек меньше, чем тот же период прошлого года. То есть миграционный отток населения сократился в 4,4 раза.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»