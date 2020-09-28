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«На жалобы никто не реагирует»: сотрудники Коми перинатального центра остались без доплат за работу с COVID-19

«На жалобы никто не реагирует»: сотрудники Коми перинатального центра остались без доплат за работу с COVID-19

28 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
АГН «Москва» / Сотрудники Коми перинатального центра остались без доплат за работу с COVID-19
Работники медучреждения просят помочь им разобраться с ситуацией

Работники Коми республиканского перинатального центра жалуются, что они все до одного остались без доплат за работу с больными коронавирусом. Портал PG11.ru попытался разобраться в ситуации.

Сотрудники «перинаталки» рассказали, что на первом этаже центра выделили отсек под изолятор для возможных больных ковидом. Там якобы работают акушерки, которые контактируют как со здоровыми, так и с больными коронавирусом женщинами:

- Изолятор якобы закрыт, но акушерки ходят по всему отделению, разносят инфекцию. Так же работают вынужденно и санитарки, моя полы как в «грязной» зоне изолятора, так и в «чистой» зоне, где лежат здоровые детки и женщины. Плюсом ко всему эта санитарка вынужденно должна носить анализы, которые берут у предполагаемых больных COVID-19, - сообщили сотрудники центра.

Работники перинатального центра рассказали, что главврач никак не реагирует на жалобы о нарушениях. Также сотрудники медицинского учреждения сообщили, что в последнее время коронавирусом переболело три врача и одна медсестра, при этом они контактировали со всеми работниками и пациентами. Однако, со слов работников перинатального центра, на карантин закрывали всего одно отделение ОПННД, выводя на 7 дней сотрудников на карантин.

- Остальные отделения, где болели сотрудники, на карантин не закрывали, анализы у контактных работников тоже не брали. Две недели назад выписали в срочном порядке двух женщин, у которых выявили COVID-19 в вечернее время, не фиксируя заболевание, чтобы не платить нам, работникам, положенную доплату.

Сотрудники центра попытались выяснить, почему они не получают доплаты, положенные всем медработникам, которые находятся в зоне риска по приказу призидента, но внятного ответа так и не получили:

- Нам отвечают, что мы не работаем с «ковид» и нам ничего не положено. Доплату в размере 10 000 рублей получали только те акушерки, которые работали в изоляторе. Официально женщин заболевших и втихаря выписаных в статистику заболевших вообще не вносят. А если заболел сам сотрудник, говорят, мол, это же не женщина заболела, а вы сами, какая вам может быть доплата?

В перинатальном центре корреспонденту портала PG11.ru также не смогли сообщить что-то конкретное, поскольку главного врача пока нет на месте:

- Мы ведь перинатальный центр, мы не можем работать с пациентами, больными коронавирусом. Доплаты за работу с COVID-19 получают только сотрудники лаборатории, остальным сотрудникам они не положены, - рассказали в приемной главного врача Коми республиканского перинатального центра.

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А как вы думаете, положены ли выплаты сотрудникам центра? Что бы вы сделали на их месте? Расскажите в комментариях.

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