Сколько и какую еду можно хранить в морозилке: мнение эксперта

У многих потребителей сложилось неправильное отношение к морозильной камере. Как хранить там продукты и когда проводить ревизию, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын, передает РИА Новости.

Домашнюю бытовую морозильную камеру лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания ранее замороженной продукции, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

- Если мы сами замораживаем что-то в морозильной камере, это получается менее качественно, чем это делают профессиональные морозилки. Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, замороженные овощи или ягоды, – рассказал радио Sputnik Сергей Синицын.

Если есть необходимость самому заморозить, например, мясо, важно делать это правильно.

- Идеальный вариант – замораживать в вакууме. Если нет домашнего вакуума, можно использовать пакеты Zip-Lock, которые запечатываются. Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами, – предупредил эксперт по здоровому питанию

Ревизию морозильника нужно производить минимум раз в три месяца. Это позволяет напомнить, какие продукты там есть, чтобы максимально быстро их использовать.

- Во многих семьях глубоко в морозилку заглядывают достаточно редко, могут найти там, например, заготовки рыбы или мяса прошлогодней давности. Такие продукты некачественные и уже становятся небезопасными, потому что бактерии даже при минусовой температуре размножаются. Поэтому морозилки надо максимально очищать, освобождать, дезинфицировать и обновлять продукты, которые там хранятся, – дал совет в эфире радио Sputnik Сергей Синицын.

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