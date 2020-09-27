Слесарь-автомеханик и эксперт по недвижимости: 5 актуальных вакансий в Коми

Единственным препятствием может оказаться отсутствие опыта работы
Слесарь-автомеханик и эксперт по недвижимости: 5 актуальных вакансий в Коми27 сентября 2020
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1gai.ru
Иногда времени совсем нет, а работа нужна уже сегодня. Портал PG11.ru собрал 5 актуальных вакакнсий для тех, кому срочно необходимо трудоустройство.
Кладовщик. Опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день. Зарплата - от 25 000 до 35 000 руб. на руки.
Обязанности:
- Прием на склад, хранение и выдача со склада : конструкций ПВХ ( окна и двери), материала для монтажа: подоконники,пена,герметики,лента,анкерные пластины и прочее
- Проверка соответствия принимаемого товара сопроводительным документам
- Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей
- Комплектует партии материальных ценностей по заявкам покупателей
- Проведение ревизий
Требования:
- опыт работы кладовщиком не менее 1года
- навыки организации работы склада
- навыки приема продукции
- желание работать,трудолюбие,ответственность
Условия:
- Работа на складе с 9-18 ч,перерыв на обед
- Зарплата/ аванс
- В сезон с мая по декабрь рабочие субботы с 9-14 ч
Слесарь по ремонту автомобилей. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день. Зарплата - от 21 000 до 21 000 руб. на руки.
Обязанности:
- Выявлять и устранять сложные дефекты и неисправности в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей УАЗ, ГАЗ;
- Производить регулировку и испытание агрегатов, узлов и автомобилей всех типов и замену их при техническом обслуживании;
- Проводить техническое обслуживание, регулировку и ремонт гаражных подъемников.
Требования:
- Среднее профессиональное образование;
- Знание устройства, ремонта и технического обслуживания автомобилей.
Условия:
- Работа в крупнейшем в России провайдере цифровых услуг и решений.
- Оформление по ТК РФ.
- Белая заработная плата.
- Возможность карьерного роста.
Эксперт по недвижимости. От 60 000 до 120 000 руб. на руки. Опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.
Обязанности:
- Работа с базой (предоставляем теплую базу для старта),
- Ведение переговоров с клиентами;
- Подбор и презентация недвижимости по заданным параметрам;
- Сопровождение клиентов на всех этапах сделки юристом.
Требования:
- Отсутствие опыта - не препятствие, важно ваше стремление работать и развиваться в области недвижимости!
- Навыки пользователя ПК и успешный опыт продаж – Ваше преимущество;
- Также Вам пригодятся высокая способность к обучению, стремление к материальному и карьерному росту и коммуникабельность;
Условия:
- Увлекательная, интересная и достойно оплачиваемая работа в дружном коллективе опытных и успешных коллег;
- Возможность личностного, профессионального и карьерного роста в сфере недвижимости;
- Бесплатное корпоративное обучение (ОНЛАЙН) и стажировка; юридическая, информационная и рекламная поддержка от компании;
- Сдельная оплата труда (гарантированные выплаты с первого месяца работы);
- Оборудованный офис в центре города
Менеджер по продажам. От 40 000 руб. на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день.
Обязанности:
- Выполнение планов продаж
- Активный поиск и привлечение новых клиентов
- Выполнение поставленных задач
- Отслеживание дебиторской задолженности
- Контроль выполнения договорных обязательств;
- Подготовка, рассылка коммерческих предложений;
- Консультирование клиента по различным вопросам (по продуктам/товарам, техническое, финансовое, по документообороту и т.п.)
- Работа с документами, ведение отчетности (1С, СRM)
Требования:
- Опыт продаж от 1 года в сегментах B2B, B2C
- Прохождение различных тренингов по продажам
- Опыт ведения переговоров на уровне ЛПР
- Навыки самостоятельной и автономной работы, умение добиваться цели;
- Техническая грамотность;
Условия:
- Характер работы разъездной
- Оплата труда(оклад + премия от личных продаж (%)) согласно результату(ограничений по максимальному доходу нет). Мы даем возможность хорошего заработка.На испытательный срок зарплата от 40 000 руб
- Командировки
- Компенсация мобильной связи
- Ежеквартальное обучение техникам продаж, конкурентным преимуществам товаров
- Возможности карьерного и финансового роста при условии успешных показателей
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- График работы - пятидневка
- Дружный и профессиональный коллектив
- Длительная, успешная история Компании, частью которой является каждый сотрудник.
Менеджер по персоналу и КДП. От 35 000 до 38 000 руб. на руки. Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день.
Обязанности:
- Ведение полного цикла кадрового делопроизводства (приемы, переводы, увольнения, отпуска, командировки, больничные листы, Т-2 и т.д.).
- Кадровый учет.
- Формирование личных дел работников, внесение в них изменений.
- Ведение табеля учета рабочего времени.
- Воинский учет.
- Оформление наградных материалов на работников.
- Поиск и подбор кандидатов на открытые вакансии.
- Организация и проведение собеседований.
- Ведение установленной отчетности.
- Взаимодействие с ЦЗН.
- Организация обучения и развития персонала.
- Формирование отчетности о проделанной работе.
- Участие в разработке ЛНА.
Требования:
- Опыт работы от 3-х лет (обязательно).
- Знание трудового законодательства
- Знание основ психологии, хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.
- Отличное знание работы с 1С ЗУП (редакция 8.3) - обязательно.
- Развитые аналитические навыки.
- Знание основ делопроизводства и кадрового делопроизводства.
- Внимательность, усидчивость.
- Грамотный русский язык.
- Желание учиться и развиваться в области управления персоналом.
Условия:
- Оформление по ТК РФ.
- Доставка служебным автобусом к месту работы.
- График работы 5/2; суббота, воскресенье - выходные.
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