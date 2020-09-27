Слесарь-автомеханик и эксперт по недвижимости: 5 актуальных вакансий в Коми

Иногда времени совсем нет, а работа нужна уже сегодня. Портал PG11.ru собрал 5 актуальных вакакнсий для тех, кому срочно необходимо трудоустройство.

Кладовщик. Опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день. Зарплата - от 25 000 до 35 000 руб. на руки.

Обязанности:

Прием на склад, хранение и выдача со склада : конструкций ПВХ ( окна и двери), материала для монтажа: подоконники,пена,герметики,лента,анкерные пластины и прочее

Проверка соответствия принимаемого товара сопроводительным документам

Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей

Комплектует партии материальных ценностей по заявкам покупателей

Проведение ревизий

Требования:

опыт работы кладовщиком не менее 1года

навыки организации работы склада

навыки приема продукции

желание работать,трудолюбие,ответственность

Условия:

Работа на складе с 9-18 ч,перерыв на обед

Зарплата/ аванс

В сезон с мая по декабрь рабочие субботы с 9-14 ч

Слесарь по ремонту автомобилей. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день. Зарплата - от 21 000 до 21 000 руб. на руки.

Обязанности:

Выявлять и устранять сложные дефекты и неисправности в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей УАЗ, ГАЗ;

Производить регулировку и испытание агрегатов, узлов и автомобилей всех типов и замену их при техническом обслуживании;

Проводить техническое обслуживание, регулировку и ремонт гаражных подъемников.

Требования:

Среднее профессиональное образование;

Знание устройства, ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Условия:

Работа в крупнейшем в России провайдере цифровых услуг и решений.

Оформление по ТК РФ.

Белая заработная плата.

Возможность карьерного роста.

Эксперт по недвижимости. От 60 000 до 120 000 руб. на руки. Опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

Работа с базой (предоставляем теплую базу для старта),

Ведение переговоров с клиентами;

Подбор и презентация недвижимости по заданным параметрам;

Сопровождение клиентов на всех этапах сделки юристом.

Требования:

Отсутствие опыта - не препятствие, важно ваше стремление работать и развиваться в области недвижимости!

Навыки пользователя ПК и успешный опыт продаж – Ваше преимущество;

Также Вам пригодятся высокая способность к обучению, стремление к материальному и карьерному росту и коммуникабельность;

Условия:

Увлекательная, интересная и достойно оплачиваемая работа в дружном коллективе опытных и успешных коллег;

Возможность личностного, профессионального и карьерного роста в сфере недвижимости;

Бесплатное корпоративное обучение (ОНЛАЙН) и стажировка; юридическая, информационная и рекламная поддержка от компании;

Сдельная оплата труда (гарантированные выплаты с первого месяца работы);

Оборудованный офис в центре города

Менеджер по продажам. От 40 000 руб. на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

Выполнение планов продаж

Активный поиск и привлечение новых клиентов

Выполнение поставленных задач

Отслеживание дебиторской задолженности

Контроль выполнения договорных обязательств;

Подготовка, рассылка коммерческих предложений;

Консультирование клиента по различным вопросам (по продуктам/товарам, техническое, финансовое, по документообороту и т.п.)

Работа с документами, ведение отчетности (1С, СRM)

Требования:

Опыт продаж от 1 года в сегментах B2B, B2C

Прохождение различных тренингов по продажам

Опыт ведения переговоров на уровне ЛПР

Навыки самостоятельной и автономной работы, умение добиваться цели;

Техническая грамотность;

Условия:

Характер работы разъездной

Оплата труда(оклад + премия от личных продаж (%)) согласно результату(ограничений по максимальному доходу нет). Мы даем возможность хорошего заработка.На испытательный срок зарплата от 40 000 руб

Командировки

Компенсация мобильной связи

Ежеквартальное обучение техникам продаж, конкурентным преимуществам товаров

Возможности карьерного и финансового роста при условии успешных показателей

Оформление в соответствии с ТК РФ

График работы - пятидневка

Дружный и профессиональный коллектив

Длительная, успешная история Компании, частью которой является каждый сотрудник.

Менеджер по персоналу и КДП. От 35 000 до 38 000 руб. на руки. Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

Ведение полного цикла кадрового делопроизводства (приемы, переводы, увольнения, отпуска, командировки, больничные листы, Т-2 и т.д.).

Кадровый учет.

Формирование личных дел работников, внесение в них изменений.

Ведение табеля учета рабочего времени.

Воинский учет.

Оформление наградных материалов на работников.

Поиск и подбор кандидатов на открытые вакансии.

Организация и проведение собеседований.

Ведение установленной отчетности.

Взаимодействие с ЦЗН.

Организация обучения и развития персонала.

Формирование отчетности о проделанной работе.

Участие в разработке ЛНА.

Требования:

Опыт работы от 3-х лет (обязательно).

Знание трудового законодательства

Знание основ психологии, хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.

Отличное знание работы с 1С ЗУП (редакция 8.3) - обязательно.

Развитые аналитические навыки.

Знание основ делопроизводства и кадрового делопроизводства.

Внимательность, усидчивость.

Грамотный русский язык.

Желание учиться и развиваться в области управления персоналом.

Условия: