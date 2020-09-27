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Слесарь-автомеханик и эксперт по недвижимости: 5 актуальных вакансий в Коми

Слесарь-автомеханик и эксперт по недвижимости: 5 актуальных вакансий в Коми

27 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
1gai.ru
Единственным препятствием может оказаться отсутствие опыта работы

Иногда времени совсем нет, а работа нужна уже сегодня. Портал PG11.ru собрал 5 актуальных вакакнсий для тех, кому срочно необходимо трудоустройство.

Кладовщик. Опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день. Зарплата - от 25 000 до 35 000 руб. на руки.

Обязанности:

  • Прием на склад, хранение и выдача со склада : конструкций ПВХ ( окна и двери), материала для монтажа: подоконники,пена,герметики,лента,анкерные пластины и прочее
  • Проверка соответствия принимаемого товара сопроводительным документам
  • Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей
  • Комплектует партии материальных ценностей по заявкам покупателей
  • Проведение ревизий

Требования:

  • опыт работы кладовщиком не менее 1года
  • навыки организации работы склада
  • навыки приема продукции
  • желание работать,трудолюбие,ответственность

Условия:

  • Работа на складе с 9-18 ч,перерыв на обед
  • Зарплата/ аванс
  • В сезон с мая по декабрь рабочие субботы с 9-14 ч

Слесарь по ремонту автомобилей. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день. Зарплата - от 21 000 до 21 000 руб. на руки.

Обязанности:

  • Выявлять и устранять сложные дефекты и неисправности в процессе ремонта, сборки и испытания агрегатов, узлов автомобилей УАЗ, ГАЗ;
  • Производить регулировку и испытание агрегатов, узлов и автомобилей всех типов и замену их при техническом обслуживании;
  • Проводить техническое обслуживание, регулировку и ремонт гаражных подъемников.

Требования:

  • Среднее профессиональное образование;
  • Знание устройства, ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Условия:

  • Работа в крупнейшем в России провайдере цифровых услуг и решений.
  • Оформление по ТК РФ.
  • Белая заработная плата.
  • Возможность карьерного роста.

Эксперт по недвижимости. От 60 000 до 120 000 руб. на руки. Опыт работы: не требуется. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

  • Работа с базой (предоставляем теплую базу для старта),
  • Ведение переговоров с клиентами;
  • Подбор и презентация недвижимости по заданным параметрам;
  • Сопровождение клиентов на всех этапах сделки юристом.

Требования:

  • Отсутствие опыта - не препятствие, важно ваше стремление работать и развиваться в области недвижимости!
  • Навыки пользователя ПК и успешный опыт продаж – Ваше преимущество;
  • Также Вам пригодятся высокая способность к обучению, стремление к материальному и карьерному росту и коммуникабельность;

Условия:

  • Увлекательная, интересная и достойно оплачиваемая работа в дружном коллективе опытных и успешных коллег;
  • Возможность личностного, профессионального и карьерного роста в сфере недвижимости;
  • Бесплатное корпоративное обучение (ОНЛАЙН) и стажировка; юридическая, информационная и рекламная поддержка от компании;
  • Сдельная оплата труда (гарантированные выплаты с первого месяца работы);
  • Оборудованный офис в центре города

Менеджер по продажам. От 40 000 руб. на руки. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день. 

Обязанности:

  • Выполнение планов продаж
  • Активный поиск и привлечение новых клиентов
  • Выполнение поставленных задач
  • Отслеживание дебиторской задолженности
  • Контроль выполнения договорных обязательств;
  • Подготовка, рассылка коммерческих предложений;
  • Консультирование клиента по различным вопросам (по продуктам/товарам, техническое, финансовое, по документообороту и т.п.)
  • Работа с документами, ведение отчетности (1С, СRM)

Требования:

  • Опыт продаж от 1 года в сегментах B2B, B2C
  • Прохождение различных тренингов по продажам
  • Опыт ведения переговоров на уровне ЛПР
  • Навыки самостоятельной и автономной работы, умение добиваться цели;
  • Техническая грамотность;

Условия:

  • Характер работы разъездной
  • Оплата труда(оклад + премия от личных продаж (%)) согласно результату(ограничений по максимальному доходу нет). Мы даем возможность хорошего заработка.На испытательный срок зарплата от 40 000 руб
  • Командировки
  • Компенсация мобильной связи
  • Ежеквартальное обучение техникам продаж, конкурентным преимуществам товаров
  • Возможности карьерного и финансового роста при условии успешных показателей
  • Оформление в соответствии с ТК РФ
  • График работы - пятидневка
  • Дружный и профессиональный коллектив
  • Длительная, успешная история Компании, частью которой является каждый сотрудник.

Менеджер по персоналу и КДП. От 35 000 до 38 000 руб. на руки. Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день.

Обязанности:

  • Ведение полного цикла кадрового делопроизводства (приемы, переводы, увольнения, отпуска, командировки, больничные листы, Т-2 и т.д.).
  • Кадровый учет.
  • Формирование личных дел работников, внесение в них изменений.
  • Ведение табеля учета рабочего времени.
  • Воинский учет.
  • Оформление наградных материалов на работников.
  • Поиск и подбор кандидатов на открытые вакансии.
  • Организация и проведение собеседований.
  • Ведение установленной отчетности.
  • Взаимодействие с ЦЗН.
  • Организация обучения и развития персонала.
  • Формирование отчетности о проделанной работе.
  • Участие в разработке ЛНА.

Требования:

  • Опыт работы от 3-х лет (обязательно).
  • Знание трудового законодательства
  • Знание основ психологии, хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.
  • Отличное знание работы с 1С ЗУП (редакция 8.3) - обязательно.
  • Развитые аналитические навыки.
  • Знание основ делопроизводства и кадрового делопроизводства.
  • Внимательность, усидчивость.
  • Грамотный русский язык.
  • Желание учиться и развиваться в области управления персоналом.

Условия:

  • Оформление по ТК РФ.
  • Доставка служебным автобусом к месту работы.
  • График работы 5/2; суббота, воскресенье - выходные.
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