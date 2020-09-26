Фото дня: бюджетный «ремонт» здания следкома в Сыктывкаре

В 2021 году Республике Коми исполнится 100 лет. К юбилею идут приготовления во всем регионе. Одни из самых масштабных, конечно, в столице - в Сыктывкаре. Вот, например, читатели заметили, как «отремонтировали» здание Следственного комитета, которое расположено на перекрестке улиц Интернациональной и Коммунистической - его просто закрыли баннером.

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