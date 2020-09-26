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Фото дня: бюджетный «ремонт» здания следкома в Сыктывкаре

Фото дня: бюджетный «ремонт» здания следкома в Сыктывкаре

26 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото читателя для PG11.ru / Здание следкома в Сыктывкаре закрыли баннером
Город готовится к празднованию 100-летия республики

В 2021 году Республике Коми исполнится 100 лет. К юбилею идут приготовления во всем регионе. Одни из самых масштабных, конечно, в столице - в Сыктывкаре. Вот, например, читатели заметили, как «отремонтировали» здание Следственного комитета, которое расположено на перекрестке улиц Интернациональной и Коммунистической - его просто закрыли баннером. 

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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