Фоторепортаж: сыктывкарские байкеры проводили лето масштабным мотопробегом

26 сентября байкеры Сыктывкара закрыли мотосезон 2020 года. Портал PG11.ru подготовил фоторепортаж с мероприятия.

На печальном для каждого мотоциклиста празднике собралась масса байкеров. Больше всех взгляд притягивали классические байки 90-х годов. К примеру, вот этому потрясающему белоснежному «Уралу» уже больше 30-ти лет.

Сыктывкарец Максим Марков занимался восстановлением этого красавца почти год:

- Мотоцикл 1989 года, купил его три года назад, он был вообще мертвый. Год восстанавливал, все делал сам, - рассказал мужчина.

На закрытии мотосезона была техника и постарше, к примеру, «Иж Планета» 1976 года выпуска.

Хозяин этого мотоцикла Николай Болотный рассказал, что приобрел этот байк два года назад и только-только закончил заниматься его восстановлением.

- Запчасти пришлось разыскивать и заказывать из всех уголков России. Денег потратил почти столько же, сколько на саму покупку, - смеется сыктывкарец.

На руль Николай добавил симпатичные часы

Были на закрытии мотосезона и интересные «франкенштейны». Хозяин самодельного мини-трейла Александр Боев рассказал о его создании:

- Чего в нем только нету: старые убитые питбайки и старый карт. На сбор ушло часа три, торопились, надо же было на чем-то ехать, - смеется мужчина. В мотоколонне «франкенштейн» не поехал - на дорогах общего пользования на таком, увы, ездить запрещено.

На празднике были как молодые байкеры, так и опытные мотоциклисты. К примеру, Юрий Павлов за рулем мотоцикла уже 20 лет:

- Раньше ездил на Yamaha Drag Star, год назад поменял на «Хонду». «Ямаха» - так, чисто дорожник, а на этом можно и подальше ездить, гораздо комфортнее, - рассказал Юрий.

Побывал на мероприятии и музыкант Михаил Французов.

Мужчина рассказал, что он сам - велосипедист, но с удовольствием катается с опытными байкерами

- Прокачусь, если возьмут, - улыбается Михаил.

В ожидании сбора мотоциклистов и выезда колонны люди общались, фотографировались, кто-то вполне комфортно отдыхал.

Среди больших мотобратьев затесался и яркий малютка-байк.

Не только байки поражали зрителей яркостью и интересными элементами. Даже домашние питомцы на этом празднике выглядели немного эпатажно: только взгляните на этот хвостик!

В 14.00 байкеры Сыктывкара организовали колонну и выехали в город.

Маршрут пробега традиционный: сначала мотоциклисты поехали в город, устроили фотосессию на Театральной площади, а затем направились в Эжву, к памятнику строителям Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Вечером все желающие могут посетить вечеринку в честь закрытия мотосезона.

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