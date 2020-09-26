В России изменится порядок начисления пенсий

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что новые правила не касаются тех, кто получает пенсии, детские пособия и другие выплаты наличными или на обычный банковский счет без привязки к карте.

Если вы получаете пособия на детей и не предоставляли данные своей карты «Мир», нужно обратиться в МФЦ. Если же вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, заявление нужно подавать в Пенсионный фонд по месту регистрации.

К выплатам, которые переводятся на карту, относятся пенсии и другие социальные выплаты от Пенсионного фонда, различные выплаты на детей: единовременные пособия по беременности и родам, за постановку на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка; ежемесячные — по уходу за ребенком, на детей в возрасте от трех до семи лет, на третьего ребенка и последующих детей и тому подобные.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин попросил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе. По его словам, по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения, и это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм. Он напомнил, что ранее для семей с низкими доходами были предусмотрены ежемесячные выплаты на детей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»