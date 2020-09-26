Изменения правил ОСАГО: специалист Нацбанка по Коми рассказала о нововведениях

С 5 сентября российские автовладельцы заключают договоры ОСАГО по новым правилам. Суть нормативных изменений по ОСАГО для читателей портала PG11.ru прокомментировала главный юрисконсульт Отделения – Национальный Банк по Республике Коми Наталья Юрченко.

24 августа вступили в силу поправки к Закону об ОСАГО по индивидуализации тарифов, а 5 сентября — Указание Банка России. Оно позволит страховым компаниям устанавливать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий — тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.

То есть базовая ставка страхового тарифа больше не будет одинаковой для всех водителей на одной территории. Страховщики на основании различных факторов определяют ставку для каждого автовладельца индивидуально в зависимости от его риск-профиля, - отмечает юрист.

По легковым автомобилям физических лиц границы коридора для тарифов расширятся на 10% вниз и вверх – нижняя граница составляет 2 471 рубль, верхняя – 5 436 рублей. Для общественного транспорта – это автобусы – нижнюю границу тарифа опустили на 5%, верхнюю оставили без изменений. В связи с высокой аварийностью и значительной разницей между уровнем водителей наибольшее расширение коридора предусмотрено для такси - на 30% вниз и вверх - от 2877 рублей до 9619 рублей.

- Более широкий коридор даст возможность эффективно воздействовать на недисциплинированных таксистов и снижать тариф аккуратным водителям, - рассказала Наталья Юрченко.

Определяя тариф ОСАГО, страховщик может учитывать, совершал ли клиент серьезные нарушения правил дорожного движения: вождение в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования, проезд на красный свет, превышение установленной скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу. Если водитель совершал такие нарушения, и все эти факты зафиксированы в протоколе инспектором ГИБДД, - именно инспектором, а не камерой видеофиксации, - страховщик получит право применить повышающий коэффициент при расчете тарифа по полису ОСАГО. И наоборот: отсутствие зафиксированных нарушений правил дорожного движения даст возможность предоставить аккуратному водителю самую нижнюю ставку тарифа.

Помимо факторов, напрямую установленных в законе, страховщики при установлении тарифа смогут учитывать иные обстоятельства (перечень является открытым). Это может быть возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств.

При этом Банком России установлены факторы дискриминационного характера, которые страховщикам будет запрещено учитывать при определении базовой ставки тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание, должностное положение, - подчеркнула юрист.

Перечень критериев, которые использует страховая компания, должен быть опубликован на ее сайте, как и калькулятор для расчета стоимости ОСАГО. Формула расчета итоговой стоимости ОСАГО остается прежней: базовый тариф, который страховщик определил для своего клиента, умножается на коэффициенты, указанные в законе (территория использования, возврат и стаж вождения, наличие страховых случаев и другие).

- Подчеркну, базовый тариф для автовладельца не может выходить за границы установленного Банком России тарифного коридора. Мы рассчитываем, что изменения на рынке ОСАГО будут плавными, поскольку страховые компании будут постепенно менять свои бизнес-модели под новую систему тарификации. В результате последних нововведений Банк России не ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО. Как показывает опыт первого этапа индивидуализации тарифов ОСАГО, страховые компании заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за таких клиентов, - закончила специалист.

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