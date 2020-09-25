Фото дня в Сыктывкаре: случайные шутки городских баннеров

Горожане делятся забавными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: случайные шутки городских баннеров25 сентября 2020
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Сергей Морохин
- 25 сентября, Сыктывкар после выборов. То ли рекламная вывеска глючит, то ли кто-то «Единую Россию» троллит...
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