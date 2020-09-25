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Как загрузить результат теста на COVID-19 на Госуслуги: инструкция для сыктывкарцев

Как загрузить результат теста на COVID-19 на Госуслуги: инструкция для сыктывкарцев

25 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото с официального сайта ваакцины от коронавируса
Это гораздо проще, чем кажется

Российские туристы, которые возвращаются из-за границы, должны сделать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить результат на сайт Госуслуг. Только после этого можно выходить из режима самоизоляции. Но у многих до сих пор возникает вопрос: как же загрузить результаты теста на Госуслуги? Портал PG11.ru выяснил это.

Шаг первый: регистрация

Сначала нужно пройти регистрацию на сайте Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы там, можете смело переходить ко второму шагу. 

Зарегистрироваться на Госуслугах можно одним из следующих способов:

  • Если вы являетесь клиентом одного из банков - Сбербанк, Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк ВТБ, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк - то можете создать учетную запись на Госуслугах в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях. После проверки данных вы сразу получите Подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания.
     
  • Зарегистрировать учетную запись прямо на портале Госуслуг (если вы не являетесь клиентом указанных ниже банков) и поднять уровень учетной записи до Подтвержденной. Для этого вам необходимо будет пройти 3 шага, описанных ниже:

    Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.

    Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и/или адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите сообщение на телефон или почту.

    Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи.

    Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в МВД РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.

    Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи.

    • лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания;
    • онлайн через веб-версии интернет-банков или мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка ВТБ, Банка Санкт-Петербург, Ак Барс Банка, СКБ Банка, Газэнергобанка, ДелоБанка (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков);
    • почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля;
    • воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью.
     
  • Зарегистрироваться в Центре обслуживания. Посетить Центр обслуживания придется лично, но вы также получите Подтвержденную учетную запись сразу после проверки данных.

Шаг второй: внесение данных о тесте

На сайте Госуслуг нужно найти услугу, которая называется «Передача результатов теста на коронавирусную инфекцию». Важно: услуга доступна для упрощенной учетной записи, так что вам не обязательно ждать, пока ваш профиль на Госуслугах проверят. Для передачи результатов теста нужно заполнить анкету. В ней нужно будет указать:

  • паспортные данные;
  • СНИЛС;
  • адрес регистрации и фактического проживания (если требуется);
  • страну, из которой прибыли;
  • дату прибытия;
  • номер рейса;
  • данные медицинского учреждения, выполнившего тест;
  • дату теста;
  • данные о прибывших вместе с Вами несовершеннолетних детях.

Также нужно будет загрузить скан документа с результатом теста. Отправьте анкету

Шаг третий: получение ответа

Ведомство проверит ваши данные и направит вам решение:

  • разрешение или запрет на въезд в страну;
  • распоряжение об обязательном карантине на 14 дней, если вы гражданин России и передали показания после въезда в страну.

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