Как загрузить результат теста на COVID-19 на Госуслуги: инструкция для сыктывкарцев

Российские туристы, которые возвращаются из-за границы, должны сделать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить результат на сайт Госуслуг. Только после этого можно выходить из режима самоизоляции. Но у многих до сих пор возникает вопрос: как же загрузить результаты теста на Госуслуги? Портал PG11.ru выяснил это.

Шаг первый: регистрация

Сначала нужно пройти регистрацию на сайте Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы там, можете смело переходить ко второму шагу.

Зарегистрироваться на Госуслугах можно одним из следующих способов:

Если вы являетесь клиентом одного из банков - Сбербанк, Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк ВТБ, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк - то можете создать учетную запись на Госуслугах в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях. После проверки данных вы сразу получите Подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания.



- Сбербанк, Тинькофф Банк, Почта Банк, Банк ВТБ, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс Банк, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк - то можете создать учетную запись на Госуслугах в веб-версиях интернет-банков или мобильных приложениях. После проверки данных вы сразу получите Подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания. Зарегистрировать учетную запись прямо на портале Госуслуг (если вы не являетесь клиентом указанных ниже банков) и поднять уровень учетной записи до Подтвержденной. Для этого вам необходимо будет пройти 3 шага, описанных ниже:



Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.



Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и/или адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите сообщение на телефон или почту.



Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи.



Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в МВД РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.



Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи.



• лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания;

• онлайн через веб-версии интернет-банков или мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка ВТБ, Банка Санкт-Петербург, Ак Барс Банка, СКБ Банка, Газэнергобанка, ДелоБанка (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков);

• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля;

• воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью.



(если вы не являетесь клиентом указанных ниже банков) и поднять уровень учетной записи до Подтвержденной. Для этого вам необходимо будет пройти 3 шага, описанных ниже: Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и/или адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите сообщение на телефон или почту. Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи. Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку в МВД РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней. Шаг 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи. • лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания; • онлайн через веб-версии интернет-банков или мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка ВТБ, Банка Санкт-Петербург, Ак Барс Банка, СКБ Банка, Газэнергобанка, ДелоБанка (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков); • почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля; • воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью. Зарегистрироваться в Центре обслуживания. Посетить Центр обслуживания придется лично, но вы также получите Подтвержденную учетную запись сразу после проверки данных.

Шаг второй: внесение данных о тесте

На сайте Госуслуг нужно найти услугу, которая называется «Передача результатов теста на коронавирусную инфекцию». Важно: услуга доступна для упрощенной учетной записи, так что вам не обязательно ждать, пока ваш профиль на Госуслугах проверят. Для передачи результатов теста нужно заполнить анкету. В ней нужно будет указать:

паспортные данные;

СНИЛС;

адрес регистрации и фактического проживания (если требуется);

страну, из которой прибыли;

дату прибытия;

номер рейса;

данные медицинского учреждения, выполнившего тест;

дату теста;

данные о прибывших вместе с Вами несовершеннолетних детях.

Также нужно будет загрузить скан документа с результатом теста. Отправьте анкету

Шаг третий: получение ответа

Ведомство проверит ваши данные и направит вам решение:

разрешение или запрет на въезд в страну;

распоряжение об обязательном карантине на 14 дней, если вы гражданин России и передали показания после въезда в страну.

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