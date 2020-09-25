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Сыктывкарка: «Неизвестный облапал мою подругу в автобусе прямо у меня на глазах»

Сыктывкарка: «Неизвестный облапал мою подругу в автобусе прямо у меня на глазах»

25 сентября 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото очевидца / Для PG11.ru / Сыктывкарка: «Неизвестный облапал мою подругу в автобусе прямо у меня на глазах»
Девушки встречали этого мужчину не раз

Сыктывкарки жалуются, что в одном из сыктывкарских автобусов появился мужчина, который прикасается к интимным местам незнакомых девушек. Об этом порталу PG11.ru сообщила подруга одной из жертв хама.

Девушка рассказала, что все произошло в промежуток между 8 и 9 часами утра в понедельник, 21 сентября:

- Мы ехали из Эжвы в город на автобусе №18 вместе с подругой. В какой-то момент, чтобы не говорить вслух, она написала мне в социальной сети, что ее трогает мужчина. Через некоторое время это повторилось и она отошла от него. Я сфотографировала лицо незнакомца. Когда мы шли к выходу из автобуса, моя подруга шла впереди, этот мужчина шел рядом, а я сзади позади моей подруги. И я увидела, что он пытается снова потрогать ее. Я своей рукой ударила по его руке, и мы вышли.

По словам сыктывкарки, окружающие ничего не заметили, поэтому никакой реакции остальных пассажиров автобуса на происходящее не было. Девушка постаралась придать огласке то, что случилось:

- Я выложила историю в Инстаграм о том, что произошло, чтобы предупредить других девушек. Еще я спросила совета у друзей и подруг о том, как предать огласке эту историю. Не думаю, что жалоба в правоохранительные что-то бы решила, у нас нет никаких существенных доказательств.

Горожанка считает, что в таких случаях правильнее всего уйти в другую часть автобуса или громко сделать замечание, или даже закричать:

- Моя подруга только отошла и рассказала мне о произошедшем, и нельзя винить ее, что она не закричала или как-то иначе не отреагировала, потому что такая ситуация - это дикий стресс. Я вообще не знаю, честно говоря, что происходит в голове таких мужчин. Я очень жалею, что громко не прокомментировала ситуацию прямо там, возможно, если бы я так сделала, он бы испугался.

История получила продолжение - сыктывкарки начали отзываться на публикацию в Инстаграм и рассказывать о своих встречах с этим человеком.

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А вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию? Как по-вашему, что нужно делать, когда посторонний домогается вас в автобусе? Делитесь мнениями в комментариях.

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Насилие Общественный транспорт

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