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В Сыктывкаре пытаются ускорить расселение многострадального общежития в центре города

В Сыктывкаре пытаются ускорить расселение многострадального общежития в центре города

25 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
prockomi.ru
Суд удовлетворил заявленные требования

Прокуратура столицы Коми провела проверку соответствия федеральному законодательству принятого главой МО ГО «Сыктывкар» постановления о расселении граждан из аварийного жилого помещения.

Ранее, в марте 2019 года, прокуратура с привлечением специалистов органа жилищного контроля обследовала многоквартирный дом № 69 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара. В ходе обследования установлено, что в доме имеются многочисленные разрушения кирпичной кладки стен, повреждения ступеней и пола в виде выбоин, сколов, отслоений, на металлических опорах имеется коррозия, наблюдается ослабление креплений поддерживающих опор, существует вероятность обрушения перекрытий, в связи с чем создается угроза жизни и здоровью граждан.

Согласно постановлению администрации г. Сыктывкара указанный многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения до 2027 года.

Ввиду того, что указанный срок не отвечал требованиям разумности, в январе 2020 года в адрес администрации внесен протест на постановление. По результатам рассмотрения протеста администрация города перенесла срок для расселения граждан до 2024 года.

Однако установление и такого срока нарушает права жильцов дома № 69 по Октябрьскому проспекту, поскольку имеется реальная угроза самопроизвольного разрешения строения.

Прокуратура г. Сыктывкара обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным постановления администрации города в части установления срока для расселения жильцов дома и возложении на муниципалитет обязанности установить действительно разумный срок для расселения. Суд удовлетворил заявленные требования. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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