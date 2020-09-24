В Коми привезут частицы мощей святой блаженной Матроны Московской

В Ухту прибудут чудотворные мощи святой. Об этом сообщили в храме Святителя Николая Чудотворца, пишет «Комиинформ».

Туда, на Заречную, 22 и прибудет священный груз - ковчег с мощами Свято Блаженной Матроны Московской. Мощи будут находится в Ухте до 16 октября. Поклониться мощам можно будет ежедневно с 9 до 19 часов в храме Святителя Николая Чудотворца.

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Блаженная Матрона Московская ещё при жизни прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами, совершенными её молитвами к Господу. Сегодня тысячи людей обращаются к ней с просьбами о помощи в различных житейских невзгодах.

Как свидетельствуют верующие, святая блаженная Матрона Московская помогает в самых разных бедах и скорбях: в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, при заботе о детях и их благополучии. Матроне молятся о зачатии и рождении детей.