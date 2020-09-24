Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
В Коми привезут частицы мощей святой блаженной Матроны Московской

В Коми привезут частицы мощей святой блаженной Матроны Московской

24 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Поклониться мощам можно будет ежедневно с 9 до 19 часов

В Ухту прибудут чудотворные мощи святой. Об этом сообщили в храме Святителя Николая Чудотворца, пишет «Комиинформ».

Туда, на Заречную, 22 и прибудет священный груз - ковчег с мощами Свято Блаженной Матроны Московской. Мощи будут находится в Ухте до 16 октября. Поклониться мощам можно будет ежедневно с 9 до 19 часов в храме Святителя Николая Чудотворца.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

***

Блаженная Матрона Московская ещё при жизни прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами, совершенными её молитвами к Господу. Сегодня тысячи людей обращаются к ней с просьбами о помощи в различных житейских невзгодах.

Как свидетельствуют верующие, святая блаженная Матрона Московская помогает в самых разных бедах и скорбях: в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, при заботе о детях и их благополучии. Матроне молятся о зачатии и рождении детей. 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Религия

Читайте также: «Одними молитвами дети образования не получат»: сыктывкарцы о строительстве нового храма

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарка сыграла одну из главных ролей в новом сериале на ТНТ Посмотреть все

Редакция рекомендует

18 сентября
Жителям Коми рассказали, как подготовить дачу к «визиту» зимних воров Читать
16 сентября
Сыктывкар в деталях: история дома со шпилем Читать
12 сентября
Осенние наряды и улыбки: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

18 сентября
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
13 сентября
Больше 2,5 сотен миллионов рублей получит Коми на выплаты соцработникам
08 сентября
В России вырастут цены на подсолнечное масло и семечки
26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru