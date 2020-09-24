В России стали по-новому поверять счетчики

С 24 сентября вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Росстандарта, пишет «РГ».

Бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу, они могут выдаваться по желанию заказчика метрологических работ, но будут носить только справочный характер (свидетельства, выданные до 24 сентября 2020 года, сохраняют силу до окончания интервала между поверками).

- Право заказчика метрологической услуги - потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись в реестре. Ведь риск, что он не внесет данные в систему, лежит на владельце прибора. И именно ему, если что-то не так, придется судиться с этой организацией, доказывая факт поверки. Закон отводит на передачу данных в реестр большой срок, но это сделано скорее для случаев, когда метрологические работы проводятся на индустриальных предприятиях, у больших заказчиков. А в случае с индивидуальным прибором учета, если он корректно работает, запись может быть внесена на месте, - отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Убедиться, что запись о поверке внесена в реестр, можно указав в строке поиска заводской/инвентарный номер средства измерения. Там же можно узнать дату следующей поверки.

При этом до конца 2020 года действует мораторий на поверки бытовых счетчиков, введенный в начале пандемии. Временно ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»