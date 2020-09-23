Сыктывкар в деталях: история здания СГУ имени Питирима Сорокина

Главный корпус Сыктывкарского государственного университета всегда был отличительной чертой города. В нашей еженедельной рубрике «Сыктывкар в деталях» мы подготовили для вас материал об истории этого здания.

Здание университета построили в 1972 году. Специалисты отмечают, что архитектурный образ этого строения был типичен для советской эпохи и не отличался особой выразительностью.

В 1972 году университет состоял из двух факультетов: историко-филологический и естественных наук.

Главный корпус СГУ все время обновлялся. С начала строительства строители осуществили реконструкцию здания: у него новая обшивка из облицовочного материала, новая скатная кровля, которая покрыта оцинкованным железом. Некрасивые типовые коробки приобрели более привлекательный вид, а крыша здания стала узнаваемым символом университета.

22 августа 2014 года рядом с главным корпусом установили памятник выдающемуся ученому-социологу Питириму Сорокину. Его автором стал Андрей Ковальчук, председатель союза художников Республики Коми. Он изобразил ученого с распростертыми объятиями, символизируя его открытость к студентам.

С 2015 года СГУ сменил название на «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

31 августа 2015 года перед главным корпусом открыли экосквер, на котором расположили скамейки и цветники. Территорию планировали использовать в качестве лектория для занятий на открытом воздухе.

Кстати, на одном из полов корпуса сохранилась фреска с датой строительства.

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