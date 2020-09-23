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Пенсионерка из Коми выиграла поездку на «Формулу-1» в Сочи

Пенсионерка из Коми выиграла поездку на «Формулу-1» в Сочи

23 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
championat.com
Как оказалось, это далеко не первая удача в жизни женщины

51-летняя жительница Сосногорска Ольга Николаевна К. поймала удачу за хвост и получила возможность своими глазами увидеть «королевские гонки». 4 дня женщина будет зрителем на «Формуле-1», которая пройдет в Сочи, сообщает progoroduhta.ru.

Дважды бабушка и трижды мать Ольга Николаевна оставила комментарий под постом с розыгрышем в официальной группе сети супермаркетов. И уже через несколько дней узнала о своей победе. И это настоящая удача, ведь количество участников перевалило за тысячу.

Я сначала даже не поверила! Пятница, вторая половина дня - мы вообще на дачу, да за грибами ехать собирались, а тут такие новости! Отправила все старшей дочери, она у меня журналист, проверила всё - говорит, да, мам, правда. Обязательно поеду, такой шанс - один раз в жизни! - рассказала победительница.

Как оказалось, это далеко не первая удача в жизни женщины.

В 2018 году мама также выиграла в каком-то онлайн-конкурсе билеты на FIFA. При том, что из нашей компании их никто не выиграл даже в лотерею! Мама тогда от билетов отказалась, «потому что не думала, что футбол кому-то интересен», а в этот раз решила ехать. Кто знает, когда ещё она бы совершила променад по пит-лейну или поймала воздушный поцелуйчик от Даниила Квята, - рассказала дочь Ольги Николаевны.

Стоимость билета, который достался жительнице Сосногорска, составляет от 36 до 41 тысяч рублей за день. Ольга Николаевна проведет на гонках 4 дня. К сожалению, никто из близких отправиться с ней не смог — продажа билетов давно закончилась.

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