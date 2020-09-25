«Бывает, клиент говорит жестами»: интервью с глухонемым сыктывкарцем, который три года работает в такси

Одним из самых популярных способов передвижения в период пандемии коронавируса стало такси. И наверняка люди встречали среди водителей слабослышащих людей. Портал PG11.ru подготовил интервью со слабослышащим водителем такси.

Виктор Хвостиков не слышит с рождения. В такси мужчина работает уже три года, а его общий водительский стаж составляет 20 лет:

- Мне нравится эта работа. Самое главное - здесь я могу зарабатывать наравне со всеми.

Водитель поделился, что устроиться в такси было не сложно:

- Слабослышащему водителю, чтобы устроиться в такси, нужно хотя бы уметь читать по губам и, разумеется, иметь три года водительского стажа.

Виктор рассказал, что его в работе все устраивает, но, конечно, мужчина не отказался от заработка побольше, а да и цены на бензин таксиста не радуют. Чрезвычайных ситуаций на работе практически не случалось:

- Было максимум один-два человека, которые отказывались платить за проезд. Иногда люди игнорируют табличку, на которой указано, что я их не слышу. К таким ситуациям я отношусь нейтрально. Ведь человек мог элементарно не заметить этот значок. Бывало, попадались клиенты, которые говорили со мной на языке жестов. Но такое происходит очень редко.

Мужчина уверен, что в целом слабослышащему человеку не труднее работать в такси, чем всем остальным:

- Надо быть внимательнее на дороге, чем остальные - это да. А в целом все также. Даже если клиент хочет что-то изменить или добавить новый адрес, выход найти можно. Чаще всего переписываемся в таких случаях с помощью телефона.

В автомобиле Виктора, несмотря на то, что он не слышит, играет музыка. Со слов мужчины, обычно он включает какое-нибудь популярное радио, а громкость регулирует, ориентируясь на визуальную шкалу.

В компании, в которой работает Виктор, рассказали, что они сотрудничают с несколькими десятками слабослышащих водителей в Сыктывкаре.

- Сейчас все проще, чем раньше. При поступающем заказе телефон или планшет слабослышащего водителя начинал вибрировать и на нем активировался световой индикатор (вспышка). Теперь повещение о заказе дублируется из приложения на фитнес-браслет, эта опция появилась чуть позже по итогам обратной связи от водителей.

Для слабослышащих и глухих водителях компания подготовила обучающие материалы, где есть субтитры. Помимо этого существует выделенная линия технической поддержки для глухих и слабослышащих водителей партнеров. Для удобства регистрации водителей в сервисе разработан отдельный лендинг. Особенность лендинга заключается в том, что водителя сразу направляют в парк, который знает специфику работы с глухими водителями. Таких парков по всей России у компании, в которой работает Виктор, более 130. Требования к потенциальным водителям стандартны: стаж вождения не менее 3 лет, а также прохождение обучающего видео-курса, который поможет быстрее разобраться с правилами сервиса.

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А вы когда-нибудь совершали поездку на такси с глухим водителем? Почувствовали какую-нибудь разницу? Расскажите в комментариях.