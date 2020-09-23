К концу августа цены на лекарства в России выросли на 9%

Цены на лекарства и медизделия в августе выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), пишут «Известия».

Отдельные препараты подорожали более чем на 20%. Например, йод прибавил в цене в среднем 29%, линекс — 28%, ртутный медицинский термометр — 27%. Сильно подорожали бинты (на 19%), настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин (по 18%), аспирин (16%), лоратадин (15%), валидол и сульфацетамид (по 14%), поливитамины (10-13% в зависимости от состава), корвалол (11%). Цены на бромгексин и индапамид выросли на 8%, таурин и альмагель — на 7%.

Одна из основных причин подорожания — девальвация рубля, пояснили опрошенные «Известиями» эксперты. Из-за изменения курсов валют выросли в цене лекарства зарубежного производства и импортные субстанции для изготовления отечественных препаратов. Также влияние оказало введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля — производителям пришлось потратиться на дополнительное оборудование, и эти расходы в конечном счете легли на потребителей, пояснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Кроме того, росту цен способствовал ажиотажный спрос на некоторые препараты на старте пандемии коронавируса, добавил эксперт.

- Сошлось несколько факторов, поэтому подорожание оказалось таким заметным. Можно ожидать, что до конца года рост цен составит еще до 10%, — рассказал Николай Беспалов.

Лекарства заметно дорожают практически весь 2020 год. Как сообщали «Известия» ранее, по итогам I полугодия, выручка аптек увеличилась на 14% в сравнении с тем же периодом 2019-го.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»