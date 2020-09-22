Фото дня в Сыктывкаре: проделки осенней непогоды

22 сентября в столице Коми внезапно разбушевалась гроза. Она сопровождалась мощным ливнем и градом, а ветер поднялся настолько сильный, что поднял с места даже металл. Совсем скоро кого-то ждет неприятный сюрприз...

Обновление: произошло это во дворе дома №27 по улице Ленина. Местные жители ищут хозяина авто, чтобы помочь ему освободить машину.

Алексей Канов

- Непогода в Сыктывкаре.

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