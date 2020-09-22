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Сыктывкарский стендап-комик и шеф-редактор журнала MAXIM ищут деньги на комикс про собаку

Сыктывкарский стендап-комик и шеф-редактор журнала MAXIM ищут деньги на комикс про собаку

22 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
https://planeta.ru/campaigns/zapah / Отрывок комикса о собаке-детективе
На сегодня собрано всего два процента от необходимой суммы

Сыктывкарский копирайтер, сценарист и стендап-комик Юрий Соколов и сценарист, шеф-редактор журнала MAXIM Ярослав Свиридов собирают средства для выпуска оригинального нуарного комикса о собаке детективе. Корреспондент портала PG11.ru выяснил подробности.

Как рассказал Юрий, все началось с того, что год назад к его соавтору, сценаристу и шеф-редактору журнала MAXIM, Ярославу Свиридову обратились с просьбой предоставить несколько идей мультсериала для телеканала «2х2»:

- Он привлек к этой работе меня, и мы прислали несколько предложений. Одно из них зацепило заказчиков, и они попросили расписать идею поподробнее. Мы подумали, что лучше подготовить сразу сценарий пилотной серии. Пилот тоже понравился, но как это часто бывает с подобными проектами, всё само собой заглохло.

Однако сама история так увлекла своих создателей, что они решили ее воплотить, но уже в формате комикса. По словам Юрия, это будет рассказ о человекообразном псе-детективе, который живет в мире людей и работает в полиции, но однажды теряет обоняние и теперь вынужден полагаться не на свой всемогущий нос, а на дедуктивный метод.

- Главной особенностью изначального сценария являлось графическое воплощение повествования, которое было цветным во время обычного течения истории и черно-белым, когда велось от лица главного героя, ведь псы ведь видят мир черно-белым. Сам детектив мы щедро присыпали нуарными элементами и юмором.

Когда идея комикса окончательно оформилась, Юрий и Ярослав обратились к ряду художников и, узнав расценки, поняли, что самостоятельно этот проект не потянут.

- Вообще, вся сумма - 150 000 рублей, которую мы заявили как необходимую для сбора, пойдет на работу иллюстратора, за минусом комиссии площадки и налогов.

Чтобы показать, как будет выглядеть комикс, Юрий нашел на просторах интернета художника, чье творчество ему понравилось, и вместе с тем было не таким кусачим по цене. С помощью этого художника и родилась «демо-версия» комикса, которую создатели истории и представили на площадке для сбора средств в качестве примера.

https://planeta.ru/campaigns/zapah

Как рассказал Юрий, будущий исполнитель еще не определен, но создатели детектива готовы сотрудничать с любым, чье творчество, видение их истории, а также расценки их устроят.

Готовый комикс можно будет найти на просторах интернета:

- Если краудфайндинг удастся и комикс увидит свет, мы выложим его в свободный доступ. Нам просто хочется, чтобы эта история не умерла, как тысячи других в вордовском файле.

Важно отметить, что авторы ориентируются на взрослую публику, тех, кому нравятся нуарные детективы с мрачной действительностью и особенным юмором.

- В пилотной истории нет ни матов, ни обнаженки, так что детям его можно показывать, однако вряд ли им это будет интересно.

На сегодняшний день авторам удалось собрать 3 900 рублей из необходимых 150 000 рублей. Если вы хотите поддержать проект, то вы можете сделать это ЗДЕСЬ.

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А вам нравятся комиксы? Какие вы любите больше всего? Расскажите в комментариях!

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Деньги Культура

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