В России пособия для безработных с детьми предложили сделать бессрочными

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми, сообщают РИА Новости.

Эту идею представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, по данным «Известий».

Газета указывает, что подобная мера уже фактически действует в России с апреля. Тогда на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса ввели дополнительную выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.

Тем не менее, мера непостоянная, несмотря на то, что ранее правительство продлило ее до сентября. Как объяснил «Известиям» один из советников ФНПР Егор Пьяных, предлагается не только закрепить эту меру поддержки как постоянную, но и увеличить размер выплаты до величины прожиточного минимума на ребенка.

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