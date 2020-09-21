«Мы начнем резко напиваться»: названа главная опасность «четырехдневки» в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели, передает РИА Новости.

По мнению депутата, такая инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.

- Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния, — сказал Онищенко в интервью «Комсомольской правде».

Он добавил, что в России нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей, и поэтому многие граждане будут просто «лежать на диване». Депутат также отметил, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.

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