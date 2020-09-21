В Коми мужчина заблудился в лесу и провел ночь с медведем

Спасатели Сыктывкарского ПСО - филиала СЗРПСО МЧС благополучно завершили поиски человека. Об этом сообщает «Кофиинформ».

19 сентября в Усть-Вымском районе в окрестностях населенного пункта Эжолты потерялся грибник. Как сообщает ведомство, для поиска заблудившегося мужчины спасатели выезжали в пятницу и субботу. Сегодня стало известно, что мужчину вывели из леса. На фото, которые обнародовали спасатели, видно, что он ночевал в заснеженном лесу с медведем.

Напомним, что недавно в столице Коми пропал Василий Алексеевич Семенов1958 года рождения. Последнее его известное местонахождение – СНТ «Огонек» в Максаковке. 4 сентября 2020 года горожанин пошел в лес за грибами и не вернулся. Его поиски до сих пор продолжаются и ведутся именно силами отрядов «ЛизаАлерт» Коми.

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