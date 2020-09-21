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Экоактивисты Сыктывкара собрали 150 мешков мусора за день (фото)

Экоактивисты Сыктывкара собрали 150 мешков мусора за день (фото)

21 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
«Сделаем город чище» / vk.com / Экоактивисты Сыктывкара собрали 150 мешков мусора за день
100 из них - вторсырье

19 сентября по всему земному шару прошла единая экологическая акция - Всемирный день чистоты. В честь этого дня сыктывкарские защитники природы провели масштабный «субботник». 

«Сделаем город чище» / vk.com

Экоактивисты провели акцию недалеко от Морозова, 100. Они рассказали в своем сообществе «ВКонтакте», что бессовестные люди много лет выкидывали свой мусор прямо под деревья.

«Сделаем город чище» / vk.com

В рамках акции экоактивисты собрали более 150 мешков мусора, 100 из которых — вторсырье. Кроме того, член правления «Комитета защиты Вычегды» Виктор Вишневецкий сдал на переработку более 400 килограммов стекла.

«Сделаем город чище» / vk.com

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«Сделаем город чище» / vk.com

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Экология

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