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Владимир Уйба поделился планами после выборов

Владимир Уйба поделился планами после выборов

21 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
rkomi.ru
Избранный руководитель региона поблагодарил жителей республики

Новый глава Коми рассказал поделился планами после выборов. Об этом он рассказал 20 сентября во время воскресного спецвыпуска итогов дня.

Владимир Уйба поблагодарил жителей республики за то, что поддержали его на прошедших выборах. 

- Большое спасибо. Я хочу всех поблагодарить за то, что не остались в стороне и пришли голосовать на избирательные участки. Это очень важно. Потому что для меня, например, самое плохое и самое неприятное, - это когда человек теряет надежду и говорит, что ничего не изменится, и он не идет голосовать. Я считаю, что это позиция, когда у человека нет сопричастности и участия в развитии республики, - сказал руководитель региона. - Поэтому, конечно, еще раз огромное спасибо за то, что поддержали меня как главу. Это огромная ответственность, и я ее прекрасно понимаю. После выборов было несколько встреч с людьми на улице. И люди говорили, что мы проголосовали за вас, потому что верим в вас. И еще раз говорю, что для меня это очень важно.

Также Владимир Уйба рассказал о встрече с главой государства Владимиром Путиным. 

- Меня сейчас многие критикуют, что при обращении к президенту Владимиру Путину я, может быть, эмоционально рассказывал о ситуации в республике. Я это делал абсолютно искренне, от души, потому что проблемы и нерешенные вопросы в республике стали моими личными проблемами и вопросами. Я это говорил как человек, - признался избранный глава, отметив, что встреча с Владимиром Путиным была не просто разговором врио главы с президентом страны, а следствием большой работы, которая сейчас получила развитие.

Во время встречи президенту было озвучено девять проблем. По каждой проблеме, а это дороги, инновации, выпадающие доходы, строительство перинатального центра и других социальных объектов, президенту были направлены письма, на которые он наложил резолюции правительству.

- Суть резолюции: разобраться, рассмотреть и подготовить предложения. И сейчас наша задача состоит в том, чтобы отработать с правительством Российской Федерации указание президента. Это очень важно, чем мы сейчас и занимаемся. В ближайшие дни я уже буду встречаться с вице-премьерами и отрабатывать эти вопросы, - рассказал о планах Владимир Уйба.

Также он отметил выборы депутатов в Госсовет РК и местные советы. По мнению Владимира Уйба, жители республики не делят кандидатов на главу, исполнительную и законодательную власти. Они выбирают людей, которые готовы работать во благо людей и республики.

- До выборов я собирал кандидатов всех партий и сказал: "Дорогие коллеги, нам с вами главное сейчас не разделиться по позициям. Самое главное - одним кулаком начинать выполнять то, что во время встреч и предвыборной работы пожелали и на что указали наши избиратели. Сейчас самое главное - не заниматься собственным пиаром и продвижением, а работать во благо республики, -  резюмировал Владимир Уйба.

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Глава Коми

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