Пенсионеры получат деньги в честь «Дня пожилого человека»

Пенсионеры, которые проживают в ряде субъектов России получат дополнительные выплаты в связи с Днем пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом сообщают «Оренда».



Пенсионерам, которые живут в Ненецком АО, выплатят по пять тысяч рублей. Тем, кто старше 70 лет, дадут по шестнадцать тысяч рублей.



Петр Пушкарёв, который работает на должности шеф-аналитика в компании «ТелеТрейд», сказал, что трудно высчитать единый размер выплат для жителей субъектов, с учётом их условий жизни.



По словам эксперта Оксаны Дмитриевой многие регионы России не в состоянии обеспечить постоянные выплаты своим пенсионерам.

Из резервов федерального бюджета можно направить средства на то, чтобы обеспечить систематические доплаты к выплатам пенсионерам, - уверяет Пушкарёв.

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