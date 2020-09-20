Пенсионеры получат деньги в честь «Дня пожилого человека»20 сентября 2020
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Фото из архива PG11.ru
Многие регионы не в состоянии обеспечить выплаты
Пенсионеры, которые проживают в ряде субъектов России получат дополнительные выплаты в связи с Днем пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом сообщают «Оренда».
Пенсионерам, которые живут в Ненецком АО, выплатят по пять тысяч рублей. Тем, кто старше 70 лет, дадут по шестнадцать тысяч рублей.
Петр Пушкарёв, который работает на должности шеф-аналитика в компании «ТелеТрейд», сказал, что трудно высчитать единый размер выплат для жителей субъектов, с учётом их условий жизни.
По словам эксперта Оксаны Дмитриевой многие регионы России не в состоянии обеспечить постоянные выплаты своим пенсионерам.
Из резервов федерального бюджета можно направить средства на то, чтобы обеспечить систематические доплаты к выплатам пенсионерам, - уверяет Пушкарёв.
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