Минздрав предположил, что второй волны коронавируса не будет

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что второй волны коронавирусной инфекции в России не будет. По его словам, россиян ждет лишь небольшой подъем заболеваемости. Об этом сообщают «Известия».

О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна завершится. У нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года, - сообщает Владимир Чуланов.

Инфекционист отметил, что крайне низка вероятность масштабного роста заболеваемости, который наблюдался в марте-апреле. По его словам, сейчас число заразившихся будет расти из-за сезонного фактора, а также активизации людей.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что страна эффективно противостоит коронавирусу. Она находится на 100-м месте по уровню смертности от этой инфекции и на 40-м месте по числу заболевших, отметил он.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 097 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 339 летальных исходов, выздоровело 906 462 человека.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»