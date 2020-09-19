Фото дня: гигантский муравейник в лесу Коми

С наступлением холодов и людям, и животным хочется укрыться в теплых домах. Но что делать, если жилище стало мало для разросшейся семьи? Разумеется, построить дом побольше! Огромный муравьиный небоскреб попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

Михаил Бурнашев

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