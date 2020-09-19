Фото дня: гигантский муравейник в лесу Коми

Горожане радуют подписчиков интересными снимками
Фото дня: гигантский муравейник в лесу Коми19 сентября 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Михаил Бурнашев / Гигантский муравейник в лесу Коми
С наступлением холодов и людям, и животным хочется укрыться в теплых домах. Но что делать, если жилище стало мало для разросшейся семьи? Разумеется, построить дом побольше! Огромный муравьиный небоскреб попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
Михаил Бурнашев
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0