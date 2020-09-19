Доктор мясников назвал продукты для хорошего сна

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» перечислил продукты для улучшения качества сна. Об этом сообщили РИА Новости.

Речь идет о еде, в которой содержится мелатонин — гормон шишковидной железы, которая находится в основании мозга. Мелатонин вырабатывается путем биохимических превращений из аминокислоты триптофан.

При недостатке мелатонина специалист советует добавить в рацион продукты, содержащие эту аминокислоту в большом количестве. К ним относятся яйца, вишня, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки, а также брокколи.

Подчеркивается, что при правильной выработке мелатонина артериальное давление ночью снижается примерно на пятнадцать процентов. Недостаточное поступление этого гормона в кровь может привести к артериальной гипертонии.

К снижению уровня мелатонина приводит яркий свет, например от гаджетов. Для нормализации сна следует прекращать пользоваться устройствами за четыре часа до него. Врач заключил, что препараты с мелатонином можно купить в аптеке.

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