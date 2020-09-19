Мокрые футболки и манящие взгляды: семь фото сыктывкарских красавиц из Instagram

За окном идут дожди, котораые уже начанают казаться бесконечными, в такую погоду гуляют разве что владельцы собак. Но сыктывкарки не унывают и погружаются в воспоминания от теплом лете и породолжают делиться своей красотой в своих Instagram аккаунтах. Портал PG11.ru сделал подборку фотографий горожанок из Instagram.

@av_kudasheva

@ulanovasvetlana

@kristina_tomsha_

@yana_shatunova_

@svetlana_logachyova

@irinka__samarkina

@ragimova_gulnur

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