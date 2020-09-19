Мокрые футболки и манящие взгляды: семь фото сыктывкарских красавиц из Instagram

Горожанки радуют подписчиков своей красотой
Мокрые футболки и манящие взгляды: семь фото сыктывкарских красавиц из Instagram19 сентября 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
@ragimova_gulnur / Instagram / Семь фото сыктывкарских красавиц из Instagram
За окном идут дожди, котораые уже начанают казаться бесконечными, в такую погоду гуляют разве что владельцы собак. Но сыктывкарки не унывают и погружаются в воспоминания от теплом лете и породолжают делиться своей красотой в своих Instagram аккаунтах. Портал PG11.ru сделал подборку фотографий горожанок из Instagram.
@av_kudasheva
@ulanovasvetlana
@kristina_tomsha_
@yana_shatunova_
@svetlana_logachyova
@irinka__samarkina
@ragimova_gulnur
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19 сентября 2020, 10:00
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