«Эти болезни унесли тысячи жизней»: ученые Коми рассказали, чем опасны голуби

В Сыктывкаре с каждым годом становится все больше голубей. Эти птицы перестают бояться людей, селятся все ближе к жилищам горожан. Портал PG11.ru выяснил, опасно ли такое соседство и стоит ли подкармливать голубей.

Как рассказал ведущий инженер отдела экологии животных Институт биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Елена Данилова, сизые голуби, которых так любят многие сыктывкарцы, являются переносчиками заболеваний:

- Тесные контакты с этими птицами могут вызвать осложнения разной степени для здоровья человека. На них могут встречаться эктопаразиты: клопы, блохи, клещи.

Специалист перечислила заболевания, которые переносят голуби:

Болезнь Ньюкасла (псевдочума) – вирусная инфекция (возбудитель – РНК-содержащий вирус (NDV) из семейства Paramyxoviridae), поражает центральную нервную систему у голубей, вызывая нарушение координации. Больная птица наклоняет голову, крутится на месте, не улетает даже при появлении опасности.

Оспа, вызываемая ультравирусом голубиного типа, выражается появлением на глазах, клюве и лапах красных пятнышек, приобретающих серо-желтый цвет.

Орнитоз (пситтакоз) – широко распространенное острое инфекционное заболевание птиц. Chlamydophila psittaci поражает легкие и центральную нервную систему, может стать причиной пневмонии у человека, которая дает осложнения на почки, печень, сердце. Инфекционное начало выделяется при дыхании больной птицы.

Паратиф – сальмонеллез у голубей. Очень заразная болезнь, вызывает кишечные расстройства (внешний признак – грязные хвостовые перья), гибель эмбрионов, стерильность взрослых особей, дрожание крыльев, неоплодотворенные яйца.

Трихомоноз – наиболее легко передающаяся болезнь голубей. Трихомонады, которые обитают на слизистых у больной птицы, очень быстро попадают в общий корм, воду, на подстилки.

Кокцидоз – заболевание встречается часто.

Глисты – встречается часто.

Приносят ли они какую-нибудь пользу? По мнению Елены, с одной стороны, есть эстетическая польза - стаи голубей, в определенной степени, оживляют городской пейзаж; голуби выполняют роль «мусорщиков», поедая выброшенные остатки пищи. С другой стороны, голуби загрязняют пометом здания, скульптуры, тротуары, площади, зеленые насаждения; эти птицы являются источником различных заболеваний особенно при тесном контакте; создают опасность столкновения самолетов во время взлета и посадки. Поэтому подкармливать голубей не стоит, подытоживает специалист.

Также ведущий инженер отдела экологии животных Института биологии напоминает:

Голуби питаются на помойках, на которых также обитают и крысы, разнося грязь по территории. Чтобы заразиться, не обязательно кормить голубей с рук. Достаточно вдохнуть пыль от высохших продуктов жизнедеятельности птиц (помет), поднять перо. В помете может содержаться до 60 различных возбудителей болезней. Категорически не стоит кормить голубей, особенно детям, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом. В случае контакта с голубями следует соблюдать меры профилактики и личную гигиену. Если все же есть желание подкармливать птиц, то необходимо выбирать малопосещаемое людьми место, подальше от подъездов, детских площадок, остановок, площадей и т.д., минимизировать контакт с голубями.

Место кормления будет загажено пометом голубей (тротуар, скамейки, подоконники, окна и т.д.), а это не эстетично, и опять же опасно для здоровья человека.

Голуби агрессивны по отношению к другим птицам, особенно меньших размеров (воробьи, синицы, дрозды и т.д.), которые приносят пользу, поедают вредных насекомых.

Помет птиц очень едкий, присутствует мочевая кислота, которая со временем разъедает краску на автомобилях (в связи с этим, возникает необходимость дополнительно мыть машину после помета).

Обитая вблизи человека, голуби охотно занимают чердаки, быстро размножаются, способствуют замусориванию строений и сильно засоряют окружающую среду продуктами своей жизнедеятельности.

Неправильное несбалансированное кормление наносит вред голубям (уменьшают среднюю продолжительность жизни, способствуют развитию различных заболеваний). Например, хлеб содержит соль и дрожжи, которые вызывают процессы брожения, приводят к интоксикации и ослаблению организма птиц и к развитию паразитов и воспалений.

Остатки корма, несъеденного голубями, притягивают крыс.

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