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Глава Минтруда Коми уходит в отставку

Глава Минтруда Коми уходит в отставку

18 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
rkomi.ru
18 сентября — его последний день работы в отрасли

Илья Семяшкин возглавлял социальную защиту всей республики при трех главах — начал он как руководитель агентства по социальному развитию в феврале 2010 года, последние годы был министром труда, занятости и социальной защиты, а с ноября 2019-го одновременно — и заместителем председателя правительства. 13 сентября 2020-го он победил на выборах депутатов Государственного совета по Печорскому одномандатному округу, пишет БНК.

На странице во «ВКонтакте» Илья Семяшкин 18 сентября написал, что сегодня — его последний день работы в отрасли.

- Десять лет работы и по праздникам и без сна, чтобы не повторить Подъельск! Мое время работы не только без пожаров, но и с постоянным ростом качества работы социальной защиты, с ростом выплат всем категориям граждан, - подвел он некий итог.

Он написал, что пришел в отрасль, когда коллеги из-за Подьельска (при пожаре в доме престарелых в январе 2009-го погибли 23 человека) даже не отмечали день социального работника.

- Мое первое впечатление от учреждений — это двухэтажная деревяшка в одном из интернатов. Второй этаж. На меня смотрят тяжелым взглядом или клиенты, прям в деревянном здании курят. Потолок лежит на шкафу. Подпертый книгами..., - рассказал он.

По его словам, за 10 лет они «поменяли отрасль, взяв лучшие финские и норвежские технологии работы, переняв лучший опыт регионов России по поддержке пожилых и инвалидов».

- Сделали все, чтобы в Коми соцзащита была лучшей в стране. И мы этого добились! Я не помню за десять лет Нового года без звонка о том, что все хорошо в соцзащите. У меня не было ни одного праздника, чтобы я не держал под контролем жизнь тех, кому тяжело. Детям, которых пытаются обидеть горе-родители или пожилые в наших интернатах, которые могут мне написать сообщение в любое время. Какую работу мы проводили по помощи безработным и как мы стремились улучшить условия труда — покажет только время! — продолжил Илья Семяшкин.

Он заявил, что гордится отраслью и коллегами, пожелал всем добра и успехов, пообещал радоваться их дальнейшими успехами и поддерживать.

На официальном портале Коми и на сайте министерства Илья Семяшкин до сих пор значится министром. Однако в последнее время все приказы подписывает Валерий Коротин в статусе исполняющего обязанности министра.

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