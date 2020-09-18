Фото дня в Сыктывкаре: убежище для подсолнухов

Настала холодная пора, а в Сыктывкаре уже выпал снег. Тем не менее, лето не обязано уходить, ведь мы можем сохранить его даже у себя дома. И речь вовсе не о фотоснимках - наша подписчица вырастила у себя на окне самые настоящие подсолнухи. особенно удивительно такой контраст смотрится на фоне серой осенней погоды. Именно ее снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@yurkinamaria

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