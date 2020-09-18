Врач назвал признак возможной опухоли мозга

Состояние, когда шумит в ушах и странно воспринимается собственный голос, знакомо многим. В большинстве случаев оно требует обращения к специалистам, пишет «РГ».

По словам кандидата медицинских наук, врача-оториноларинголога высшей категории Владимира Зайцева, есть две причины аутофонии. Одна - вариант нормы, когда шум длится всего несколько секунд.

Вторая причина связана с различными патологиями. Так, аутофонии подвержены люди со слабыми сосудистыми стенками, что может быть вызвано вегетососудистой дистонией, высокой чувствительностью к изменению погоды, артериального давления. Шум также часто связан с тугоухостью, воспалением слуховой трубы, образованием серной пробки в ухе, передает aif.ru.

Остальные причины связаны с нервами, сосудами и достаточно опасными состояниями, вызванными серьезными неврологическими диагнозами и не только. Так, гул в ухе и звон в голове может сигнализировать о резкой ишемии, то есть, нехватке кислорода, который доставляется по сосудам.

Кроме того, аутофония может указывать на опухолевые процессы головного мозга.

- Организм дает конкретные сигналы и просит с этим разобраться. Поэтому надо разбираться, - предупредил специалист.

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