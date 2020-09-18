Жителям Коми рассказали, как подготовить дачу к «визиту» зимних воров

Жителям Коми рассказали, как подготовить дачу к «визиту» зимних воров18 сентября 2020
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Можно пойти на уловку и разместить по периметру несколько табличек с надписью: «Внимание! Ведется видеонаблюдение!»
В холода дачи остаются без защиты, а желающих поживиться чужим добром или просто устроить беспощадный и бессмысленный акт вандализма или перезимовать с комфортом меньше не становится. Что можно предпринять, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
На зиму дачникам стоит вывезти со своих приусадебных участков самые ценные предметы и технику. В крайнем случае вещи и посуду можно сложить в коробки и спрятать в укромные места. А еще можно распахнуть дверцы пустых шкафов, чтобы вор, заглядывая в окно, понял, что все вещи вывезены.
Если у вас есть соседи, которые постоянно проживают на даче, попросите их присмотреть за домом. Они же могут создать эффект присутствия, регулярно протаптывая на вашем участке тропинки в снегу. А если кто-то проберется на ваш участок, то соседи всегда смогут позвонить либо вам, либо в полицию. А поймать вора по горячим следам всегда проще.
Если в дачном домике все же остались ценные вещи, то стоит надежно запереть жилище. Прочная дверь, хороший внутренний, а не навесной замок, деревянные, закрывающиеся изнутри ставни или металлические жалюзи на окнах – все это для случайных воришек станет вполне значимой преградой.
Бывает, что владельцы дач оставляют ловушки для непрошеных гостей. Тут призываем граждан не переходить рамки дозволенного и помнить, что в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья «Превышение пределов необходимой обороны». И если проникший в ваше жилище вор, попав в такую ловушку, получит увечья или погибнет, вы понесете уголовную ответственность.
Разумеется, самый надежный способ обезопасить дачу – установить на участке систему видеонаблюдения и заключить договор с охранной организацией. Но это не всем по карману. Можно пойти на уловку и разместить по периметру несколько табличек с надписью: «Внимание! Ведется видеонаблюдение!», желательно с соответствующей картинкой.
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18 сентября 2020, 10:00
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