Жителям Коми рассказали, как подготовить дачу к «визиту» зимних воров

В холода дачи остаются без защиты, а желающих поживиться чужим добром или просто устроить беспощадный и бессмысленный акт вандализма или перезимовать с комфортом меньше не становится. Что можно предпринять, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

На зиму дачникам стоит вывезти со своих приусадебных участков самые ценные предметы и технику. В крайнем случае вещи и посуду можно сложить в коробки и спрятать в укромные места. А еще можно распахнуть дверцы пустых шкафов, чтобы вор, заглядывая в окно, понял, что все вещи вывезены.

Если у вас есть соседи, которые постоянно проживают на даче, попросите их присмотреть за домом. Они же могут создать эффект присутствия, регулярно протаптывая на вашем участке тропинки в снегу. А если кто-то проберется на ваш участок, то соседи всегда смогут позвонить либо вам, либо в полицию. А поймать вора по горячим следам всегда проще.

Если в дачном домике все же остались ценные вещи, то стоит надежно запереть жилище. Прочная дверь, хороший внутренний, а не навесной замок, деревянные, закрывающиеся изнутри ставни или металлические жалюзи на окнах – все это для случайных воришек станет вполне значимой преградой.

Бывает, что владельцы дач оставляют ловушки для непрошеных гостей. Тут призываем граждан не переходить рамки дозволенного и помнить, что в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья «Превышение пределов необходимой обороны». И если проникший в ваше жилище вор, попав в такую ловушку, получит увечья или погибнет, вы понесете уголовную ответственность.

Разумеется, самый надежный способ обезопасить дачу – установить на участке систему видеонаблюдения и заключить договор с охранной организацией. Но это не всем по карману. Можно пойти на уловку и разместить по периметру несколько табличек с надписью: «Внимание! Ведется видеонаблюдение!», желательно с соответствующей картинкой.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»