Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Республика красивых людей Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
Жителям Коми рассказали, как подготовить дачу к «визиту» зимних воров

Жителям Коми рассказали, как подготовить дачу к «визиту» зимних воров

18 сентября 2020 Возрастное ограничение: 6+
7dach.ru
Можно пойти на уловку и разместить по периметру несколько табличек с надписью: «Внимание! Ведется видеонаблюдение!»

В холода дачи остаются без защиты, а желающих поживиться чужим добром или просто устроить беспощадный и бессмысленный акт вандализма или перезимовать с комфортом меньше не становится. Что можно предпринять, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

На зиму дачникам стоит вывезти со своих приусадебных участков самые ценные предметы и технику. В крайнем случае вещи и посуду можно сложить в коробки и спрятать в укромные места. А еще можно распахнуть дверцы пустых шкафов, чтобы вор, заглядывая в окно, понял, что все вещи вывезены.

Если у вас есть соседи, которые постоянно проживают на даче, попросите их присмотреть за домом. Они же могут создать эффект присутствия, регулярно протаптывая на вашем участке тропинки в снегу. А если кто-то проберется на ваш участок, то соседи всегда смогут позвонить либо вам, либо в полицию. А поймать вора по горячим следам всегда проще.

Если в дачном домике все же остались ценные вещи, то стоит надежно запереть жилище. Прочная дверь, хороший внутренний, а не навесной замок, деревянные, закрывающиеся изнутри ставни или металлические жалюзи на окнах – все это для случайных воришек станет вполне значимой преградой.

Бывает, что владельцы дач оставляют ловушки для непрошеных гостей. Тут призываем граждан не переходить рамки дозволенного и помнить, что в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья «Превышение пределов необходимой обороны». И если проникший в ваше жилище вор, попав в такую ловушку, получит увечья или погибнет, вы понесете уголовную ответственность.

Разумеется, самый надежный способ обезопасить дачу – установить на участке систему видеонаблюдения и заключить договор с охранной организацией. Но это не всем по карману. Можно пойти на уловку и разместить по периметру несколько табличек с надписью: «Внимание! Ведется видеонаблюдение!», желательно с соответствующей картинкой.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Полиция

Читайте также: Пьяный сыктывкарец взломал магазин и проник в него

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми определили лучшего учителя года (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Жителям Коми рассказали, как подготовить дачу к «визиту» зимних воров Читать
16 сентября
Сыктывкар в деталях: история дома со шпилем Читать
12 сентября
Осенние наряды и улыбки: шесть фото сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
15 сентября В клинике Кировского медуниверситета опытные хирурги принимают в стационар жителей Коми без очередей
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей
14 сентября
В России опубликовали масштабный проект поправок к ПДД
13 сентября
Больше 2,5 сотен миллионов рублей получит Коми на выплаты соцработникам
08 сентября
В России вырастут цены на подсолнечное масло и семечки
26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru