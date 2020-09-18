Выпускникам вузов в России предложили выдавать по полмиллиона рублей

Депутаты Госдумы предложили ввести студенческий капитал и выдавать выпускникам вузов 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений по 250 тыс. Использовать студкапитал можно будет после получения диплома и на ограниченные цели, среди которых аренда жилья, оплата проезда или открытие бизнеса, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект разработал замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Документ предлагает создавать специальный банковский счет на имя каждого поступившего в учебное заведение студента, куда бы зачислялась сумма в 500 тыс. рублей и в 250 тыс. соответственно.

Претендовать на студенческий капитал смогут учащиеся очных отделений, получающие образования данного уровня впервые. Организацию и порядок выплат будет определять правительство. Как объяснил Тумусов, выпускники зачастую покидают вузы «без ничего», поэтому стоит рассмотреть возможность выплат им «подъемных», как в советское время.

По мнению депутата, подобный стимул мог бы сподвигнуть молодых специалистов выезжать в места, где они могли бы «принести максимальную пользу для себя и страны», отмечает «РИА Новости».

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