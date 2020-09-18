Режим питания и отказ от витаминов: коми педиатр рассказал, как правильно кормить ребенка

Как отмечают многие специалисты, нет ничего важнее для здорового роста ребенка, чем его питание. В еженедельной рубрике портала PG11.ru «Авторская колонка» коми педиатр рассказал главные правила при кормежке детей.

Заведующий педиатрическим отделением Усть-Вымской ЦРБ Дмитрий Максимов заявил, что именно в детском возрасте формируются сложные цепочки взаимоотношений между органами, которые участвуют в пищеварении. Пищеварение - сложный механизм, в котором участвуют десятки органов, а правильная его регуляция закладывается именно в детском возрасте.

Если питание будет правильным, то у ребенка будет нормальный вес, позитивное настроение, не будет хронических заболеваний в этой сфере и других неприятных «сюрпризов», - заявляет врач.

На какие моменты нужно обратить особое внимание, закладывая правильное функционирование пищеварения у ребенка? Дмитрий Максимов рассказал несколько главных правил:

Режимность питания. Проще говоря, питаться нужно «по часам». Как и любой орган, пищеварительная система имеет свои биологические часы и ей нужны периоды «отдыха» . Приучение к режиму начинается уже с месячного возраста ребенка. Как итог, мама может быть спокойна, что приученный питаться по режиму малыш даст ей время заняться собой, сходить в магазин, уделить внимание остальным членам семьи. Ребенок, в свою очередь, поймет, что «пока дают- надо брать» и не будет «ленивым сосуном». Более старшие дети, понимая, что обед будет только в 12, не будут лениво размазывать кашу по тарелке и через час таскать куски со стола, а будут более активно работать ложкой.

В первую очередь – напиток. Необходимо помнить, что основа переваривания пищи - это пищеварительные соки, которые выделяются клетками желудка и кишечника, а также печенью и поджелудочной железой. Во время «голодной паузы» соки густеют. Снижается их текучесть и их перед работой нужно элементарно разбавить. Стакан светлого напитка нормальной температуры (вода, морс, чай) моментально минует желудок и оказывается в кишечнике, где так же быстро всасывается, попадает в сосуды и усиливает выделение пищеварительных соков нужной консистенции. Все. Ваш пищеварительный «аппарат» готов к работе. Польза стакана воды комнатной температуры перед завтраком и в том, что сразу активируется движение (перистальтика) кишечника. Примерно через 30 минут здоровый ребенок выдаст «на гора» нормальный стул.

Бич детского возраста , особенно детей 5-10 лет - запоры. Они возникают из-за того, что при стандартном приеме пищи (вначале блюдо, потом напиток) позыв на «горшок» срабатывает, когда ребенок уже идет в детсад или школу, или в течение рабочего дня. В силу природной стеснительности или отсутствия комфортных условий ребенок терпит «до последнего», иногда до 5-7 дней, а потом «рожает» содержимое кишечника каменистой плотности. Поэтому родителям маленьких пациентов с подобными проблемами я вначале разъясняю азы нормального пищеварения.

Мясо - обязательно . Человек по своей природе относится к хищникам, а не к травоядным, на что указывает ферментный состав пищеварительных соков. Поэтому наличие в питании растущего ребенка белка животного происхождения (мяса, рыбы) в питании обязательно. Помните, что животный белок - это основа мышечной массы растущего организма.

. Человек по своей природе относится к хищникам, а не к травоядным, на что указывает ферментный состав пищеварительных соков. Поэтому наличие в питании растущего ребенка белка животного происхождения (мяса, рыбы) в питании обязательно. Помните, что животный белок - это основа мышечной массы растущего организма. У меня болит живот - значит кто-то в нем живет. Частая проблема детского возраста- заражение паразитами (глистами). На причинах и диагностике этого состояния останавливаться не будем. А вот привычку многих «опытных» мам кормить своих детей для профилактики всякими противоглистными препаратами, подбирая их наугад или по рекомендации подруги, «соседки сверху», всезнающего интернета, я бы категорически не одобрил. Во-первых, не соблюдая элементарных правил гигиены, заражаться гельминтами можно сколько угодно раз. Во-вторых, дозу и длительность курса подбирает врач и только при установленном диагнозе. Он же подскажет, как избежать побочных эффектов. Самодеятельность может привести либо к недостижению эффекта, либо к интоксикации организма. В-третьих, ребенок - не тот случай, на ком можно изучать действие всех препаратов.

Дмитрий Максимов отмечает, что его часто спрашивают, какие витамины лучше пить, чтобы ребенок рос здоровым.

Я озвучу свое мнение, которое, возможно, не свяжется с мнением продавцов-распространителей БАДов. В нашем регионе согласно действующим рекомендациям ВОЗ, союза педиатров актуален поддерживающий прием витамина Д и препаратов йода, необходимых для выработки гормонов щитовидной железы. Все остальные биодобавки актуальны для детей, страдающих болезнями обмена веществ, тяжелыми расстройствами питания, а также подростков, интенсивно занимающихся спортом. Однако подбор таких препаратов осуществляется специалистами по питанию, гастроэнтерологами, спортивными врачами, исходя из конкретной проблемы конкретного ребенка, - заявил педиатр.

Врач также отметил пользу мороженого для пищеварения ребенка. По его словам, бывают в жизни моменты, когда чувство голода «сводит с ума».

Самая большая ошибка при этом - накинуться на что-то съедобное и умять его за обе щеки, не задумываясь о последствиях. Вот тогда на помощь придет обычный стаканчик самого простого мороженого, желательно, без наполнителей. Судите сами: мороженое упаковано так, что вам не придется беспокоиться о чистоте рук, его основной ингредиент - вода, прохладная температура продукта на слизистую желудка действует успокаивающее и обезболивающее. Также нейтрализуется желудочный сок, препятствуя развитию гастрита. Мороженое быстро усваивается, не создавая неприятное ощущение тяжести в желудке, его углеводы быстро устраняют чувство голода, - рассказывает Дмитрий Максимов.

Однако в заключение врач заявляет, что любой продукт хорош в меру, поэтому не стоит слишком сильно налегать на мороженое, так как оно никак не заменит здорового питания, а его неосторожное употребление может спровоцировать обострение болезней горла.

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