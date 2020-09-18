Названы научно доказанные плюсы секса

Сексолог, сотрудница Силезского медицинского университета Беата Врубель выделила девять наиболее значимых плюсов от интимной близости. Об этом пишет издание Newsweek, передает РИА Новости.

Регулярные занятия сексом благотворно влияют на физическое и психическое состояние человека и позволяют справиться со стрессом. Согласно исследованию Цюрихского университета, самый низкий уровень гормона кортизола, влияющего на развитие стресса, выявили у людей, которые чаще имели близкие физические контакты со своими партнерами (они как держались за руки, так и занимались сексом).

При половом влечении органы чувств настраиваются на взаимодействие с партнером, поэтому секс является мощным инструментом для выстраивания отношений, отметила Врубель.

- В процесс интимного сближения могут входить улыбка, эротический разговор, массаж, поглаживания, ласки, все, что доставляет нам удовольствие, - добавила медик.

Также сексуальные контакты повышают в организме уровень ключевых антител. По результатам исследования, проведенного специалистами Университета Уилкс в Пенсильвании, один интимный контакт в неделю повышает уровень иммуноглобулина А (IgA) на 30 процентов. Он защищает организм от вирусов и патогенных бактерий, делает человека менее восприимчивым к инфекциям.

Во время занятий сексом задействуются различные мышцы, в том числе прорабатываются мышцы тазового дна. Это позволит в будущем избежать запоров или недержания мочи у представителей обоих полов.

Кроме того, сексуальная близость укрепляет иммунитет, оказывает положительное влияние на сердце, помогает сжечь калории, улучшает качество сна и работу мозга, а также облегчает боль.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»