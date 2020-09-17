Министр спорта Коми: «Надеюсь, что ничего не помешает нам провести чемпионат мира»

Неумолимо приближается время старта 41-го Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Сыктывкаре в 2021 году. И, соответственно, все чаще можно услышать вопросы о реконструкции стадиона, ремонте Дома спорта, как решаются другие вопросы, связанные с проведением чемпионата? О том, как идет подготовка к одному из центральных событий в рамках празднования 100-летнего юбилея Республики Коми, рассказал министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной.

Николай Михайлович, не секрет, что есть отставание от графика по работам на республиканском стадионе. Удается ли наверстывать упущенное?

- Действительно, имеется небольшое отставание от графика, но в тоже время имеется и понимание, как «нагнать». Отмечу, что причины отставания абсолютно объективные – эпидемиологическая ситуация в мире отразилась и на реконструкции нашего стадиона. Тем не менее, мы постоянно на связи с минстроем региона, который контролирует работы. Все понимают, что необходимо их выполнить в срок. Еженедельно на объекте Владимир Уйба лично проводит совещания с подрядчиком и руководителями минстроя и минспорта. Напомню, что руководитель региона потребовал ускорить работы. Уже сейчас ряд бригад переведены на две смены. А общее количество специалистов на объекте – более 500. В ближайшие дни ожидается, что их станет еще больше.

Кроме реконструкции основной арены и запасного стадиона, масштабные работы ведутся и в Доме спорта.

- Да, капитальный ремонт Дома спорта ведется тоже достаточно давно. И объемы там также впечатляющие. Практически все, что можно было, нам удалось заменить. Все внутренние помещения обновились, сети новые проложили. И, конечно, новый облик теперь и у здания. Будут проведены работы и по обустройству территории. Хочу сказать, что работы здесь идут по графику, их планируется закончить до ноября этого года.

Кроме работ по реконструкции, есть и другие направления по подготовке к чемпионату. Расскажите о них.

- За четыре с небольшим месяца до начала Чемпионата заключены все необходимые договора и соглашения, которые определяют права и обязанности сторон, задействованных в подготовке и проведению соревнований. Набирает обороты специально созданная к мероприятию Дирекция чемпионата. Круг работ очень широкий, но все работы ведутся строго по графику, который был разработан и утвержден еще в 2019 году.

Символика чемпионата мира, пожалуй, уже узнаваема в республике.

- Творческие этапы, можно сказать, пройдены своевременно. Они требуют большого времени - проведение конкурсов, обработка и при необходимости доработка полученных материалов, предложений. В результате были утверждены логотип и талисман чемпионата. Также разработаны и заключены договора на изготовление наградной и памятной продукции - медали, кубки, другая наградная продукция. Разработан брендбук соревнований, который будет использован в одежде волонтеров, организаторов, технического персонала и представителей СМИ.

Не так давно была установлена фотозона с обратным отсчетом времени до начала соревнований.

- Это тоже часть работы в рамках нашего плана. На мой взгляд, арт-объект заметен в городе и многие уже сделали фото на этом месте. Говоря о промо-компании чемпионата, понятно, что она не ограничится одной фотозоной. Разработан, утвержден и реализуется план освещения по самым разным направлениям. Например, нас готов график размещения баннеров, пилларов в самых людных местах Сыктывкаре, ведется подготовка рекламных роликов на телевидение, аудио роликов на популярных радиостанциях в городе. Под чемпионат создан специальный сайт – komi-bandy2021.ru. Чемпионат мира присутствует во всех социальных сетях. У нас появляется все больше партнеров – это тоже часть работы по продвижению мероприятия.

- Сейчас совместно со специалистами администрации Сыктывкара продумывается и оформление площади перед бассейном, которая должна стать интересной и привлекательной для жителей и гостей города. В настоящее время ведется работа и по созданию оформления внешней, прилегающей территории стадиона, которая должна быть закончена до ноября этого года. Дирекцией разработаны, с учетом бренд бука, и макеты оформления стадиона внутри. Это касается как основного, так и запасного поля.

Что еще из основных направлений можете выделить?

- На текущий момент времени приоритетными направлениями являются - организация визовой поддержки участникам соревнований, работа с волонтерами. Сегодня мы должны подготовить добровольных помощников по самым разным направлениям. Создание Дома русского хоккея для участников соревнований, болельщиков и гостей Сыктывкара – еще одна большая задача, которую мы перед собой поставили. Ведется работа и по подготовке торжественного открытия и закрытия чемпионата. Эти церемонии должны стать украшением соревнований и запомниться всем. Важно понимать, что при надлежащей подготовке к чемпионату мира, все основные работы должны быть завершены до конца декабря, то есть к Новому году.

Одним словом, Сыктывкар будет готов стать центром мирового бенди в начале 2021 года?

- Безусловно. Что касается всей подготовительной работы – она будет выполнена. Мы понимаем, что к нам приедут команды из почти двух десятков стран. И для них должны быть созданы все максимально комфортные условия. Мы ждем болельщиков, которые кроме спортивных баталий, должны увидеть праздник за пределами ледовых арен. Мы, кстати, ведем работу с клубами болельщиков и командами супер и высшей лиг по информированию их о подготовке к чемпионату. Если будут сформированы клубные фан-группы, мы готовы содействовать по организационному их размещению и питанию. Надеюсь, что ничего не сможет нам помешать достойно провести чемпионат мира в год 100-летия Республики Коми, где хоккей с мячом всегда был одним из любимых видов спорта!

Напомним, что проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом запланировано в республике в 2021 году. С 27 по 31 января сыграют команды группы «Б», сильнейшие сборные группы «А» выйдут на лед с 30 марта по 4 апреля.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»